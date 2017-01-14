İş Heyeti Toplantısı!

İş Heyetine katılım bildirimi için son tarih 2 Şubat 2017’ye uzatılmıştır. Katılımcılara ziyaret kapsamında PROMOTE2017 Fuarı’nı gezme ve kiralanan stantta tanıtım dokümanlarını sergileme imkanı tanınacaktır. Program, KOSGEB destekli olarak gerçekleşecek olup KOBİ statüsündeki katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masraflar için azami %50 oranında destek sağlanabilecektir. Programa katılım bildirmek isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan TABA yetkilisi ile iletişime geçerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Kamerun hakkında: https://tr.wikipedia.org/wiki/ Kamerun#Sa.C4.9Fl.C4.B1k

PROMOTE2017 fuarı hakkında

2 yılda bir yapılan fuar, ülkenin en geniş çaplı fuar organizasyonu olup Kamerun Cumhurbaşkanı’nın himayesinde gerçekleşmekte ve Kamerun’un neredeyse bütün büyük firmalarının sponsorluğunda düzenlenmektedir.

Fuarın organizatörü ise İsviçre menşeli bir kuruluş olan Interprogress’tir.

Etkinlik 2002 yılından bu yana tertip edilmektedir. 2014 yılındaki son edisyonunda 32 farklı ülkeden 407 yabancı firma fuara katılım sağlamıştır.

Kamerunlu firmalarla birlikte toplam katılımcı şirket sayısının 1000 civarına ulaştığı duyurulmuştur. 100 binin üzerinde kişinin fuarı ziyaret ettiği tahmin edilmektedir.

Web sitesi: http://salonpromote.org/index. php/en/

T.C. Kamerun Ticaret Müşavirliği’nin resmi tavsiye yazısı ile Fuar Organizasyon Şirketi’nin resmi davet yazısı için: https://1drv.ms/f/s! AvA4x730lOhb20AQnKFZc697Uzys

Son başvuru tarihi: 2 Şubat 2017, Perşembe

Duyuru: https://drive.google.com/file/ d/ 0B4hYHFSRPxvQejQ4VFFrOTFValk/ view

Online başvuru formu: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSd3F1yx- r3CmOSJ5zrQfba8z0ndPkDbPrdxPUD 3zNki6Va7eQ/viewform?c=0&w=1

Organizasyon

Ziyaret Tarihleri 10 – 14 Şubat 2017 Ziyaret Programı 1. ve 2. GÜN

10 Şubat 2017, Cuma 11 Şubat 2017, Cumartesi 16:00 – 16:30 Havalimanı buluşma ve check—in 18:30 – 18:55 Uçağa biniş 00:10 – 01:30 Varış/bagaj ve pasaport işlemleri 02:30 – 02:30 Otele ulaşım ve check–in işlemleri 09:00 – 10:00 Kahvaltı 10:00 – 13:30 Promote açılışı ve fuar katılımı* 13:30 – 14:30 Kahve Molası 14.30 – 17.30 Fuar Katılımı ve Sektör Toplantılarına Katılım 17.30 – 19.00 Otele dönüş ve dinlenme 19.00 – 21.00 TABA sponsorluğunda Hoş geldin Akşam Yemeği (Türk Restoranı) 21:00 – 21:30 Otele dönüş 3. GÜN

12 Şubat 2017, Pazar 09:00 – 10:00 Kahvaltı 10:00 – 13:00 PROMOTE2017 fuar katılımı ve temaslar 13:00 – 14:00 Öğle yemeği (kişisel) 14:00 – 16:00 PROMOTE2017 fuar katılımı ve konferanslar 16:00 – 18:00 PROMOTE2017 İkili İş Görüşmeleri (B2B) 18:30 – 20:00 Otele dönüş ve dinlenme 19:00– 21:00 Akşam yemeği (kişisel) 21:00 – 21:30 Otele dönüş 4.GÜN

13.02.2017 PAZARTESİ 08:30 – 09:30 Kahvaltı 09:30 – 11:00 Türk Büyükelçisi ve Ticari Ateşe ziyareti 11:30 – 13:00 TABA/TURCABA İkili Görüşmeler (B2B) ve Brifing 13:00 – 14:00 Öğle yemeği 14:00 – 15:30 Kamerun Tanıtım Ajansı ile toplantı ve yatırım brifingi 15:00 – 18:00 Özel tahsis edilmiş araçlar ve mihmandarlar eşliğinde şirket ve işletme ziyaretleri 18:00 – 19:00 Otele dönüş ve dinlenme 19:00 –21:00 Akşam yemeği 21:00 – 21:30 Otele dönüş 5.GÜN

14.01.2017 SALI 08:00 – 09:00 Kahvaltı ve Otelden check-out 09:00 – 13:00 Mefau Ulusal Parkı—Mini Safari 13:30 – 15:00 Mbalmayo’da öğlen yemeği 15:00 – 16:00 Yaounde’ye dönüş 16:00 – 17:30 Yerel Pazar, Çarşı, Süpermarket, Artisanat (El Sanatları) turu 17:30 – 19:00 Yerleşik Türk şirketleri ile görüşmeler, bilgi edinme toplantısı 21:00 – 21:30 TABA sponsorluğunda veda yemeği 22:30 – 23:30 Havaalanına intikal 02:00 – 11:30 Uçağa biniş ve Yaounde’den ayrılış (Varış: 15 Şubat 2017, Çarşamba) Katılım Ücreti TABA üyesi olmayan katılımcılar: US$ 2750 (KOSGEB desteği olmadan) TABA üyesi katılımcılar: US$ 2475 (KOSGEB desteği olmadan) PROGRAMA DAHİL HİZMETLER 4 gece otel konaklama

Gidiş-Dönüş uçak biletleri

Vize ücreti

PROMOTE2017 Fuarı ziyaret ücreti

Milli park ve diğer tüm giriş ücretleri

Mihmandar, tercüman ve rehberler

Servis ve araçlarla ulaşım

Kahvaltılar

Tanışma ve Veda yemeği

* PROMOTE fuar alanı ve otel arası mesafe 10 dakikadır ve sürekli servis imkânı sağlanacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Yunus Saraçlar

Tel: (212) 806 03 23

Cep: (537) 342 93 19

e-posta: yunus.sarac@turkishafrican.org

Büşra Çakır

Tel: (212) 806 03 23

e-posta: busracakir@turkishafrican.org