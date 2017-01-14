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İş Heyeti Toplantısı!

Türkiye – Afrika İşadamları Derneği (Turkish – African Business Association – TABA), Kamerun’un başkenti Yaounde’ye bir iş heyeti düzenlemektedir.

İş Heyeti Toplantısı!

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:57

İş Heyetine katılım bildirimi için son tarih 2 Şubat 2017’ye uzatılmıştır. Katılımcılara ziyaret kapsamında PROMOTE2017 Fuarı’nı gezme ve kiralanan stantta tanıtım dokümanlarını sergileme imkanı tanınacaktır. Program, KOSGEB destekli olarak gerçekleşecek olup KOBİ statüsündeki katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masraflar için azami %50 oranında destek sağlanabilecektir. Programa katılım bildirmek isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan TABA yetkilisi ile iletişime geçerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Kamerun hakkında: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kamerun#Sa.C4.9Fl.C4.B1k

PROMOTE2017 fuarı hakkında

  • 2 yılda bir yapılan fuar, ülkenin en geniş çaplı fuar organizasyonu olup Kamerun Cumhurbaşkanı’nın himayesinde gerçekleşmekte ve Kamerun’un neredeyse bütün büyük firmalarının sponsorluğunda düzenlenmektedir.
  • Fuarın organizatörü ise İsviçre menşeli bir kuruluş olan Interprogress’tir.
  • Etkinlik 2002 yılından bu yana tertip edilmektedir. 2014 yılındaki son edisyonunda 32 farklı ülkeden 407 yabancı firma fuara katılım sağlamıştır.
  • Kamerunlu firmalarla birlikte toplam katılımcı şirket sayısının 1000 civarına ulaştığı duyurulmuştur. 100 binin üzerinde kişinin fuarı ziyaret ettiği tahmin edilmektedir.
  • Web sitesi: http://salonpromote.org/index.php/en/
  • T.C. Kamerun Ticaret Müşavirliği’nin resmi tavsiye yazısı ile Fuar Organizasyon Şirketi’nin resmi davet yazısı için:https://1drv.ms/f/s!AvA4x730lOhb20AQnKFZc697Uzys

Son başvuru tarihi: 2 Şubat 2017, Perşembe

Duyuru: https://drive.google.com/file/d/0B4hYHFSRPxvQejQ4VFFrOTFValk/view

Online başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3F1yx-r3CmOSJ5zrQfba8z0ndPkDbPrdxPUD3zNki6Va7eQ/viewform?c=0&w=1

Organizasyon

Ziyaret Tarihleri

10 – 14 Şubat 2017

Ziyaret Programı

1. ve 2. GÜN
10 Şubat 2017, Cuma

11 Şubat 2017, Cumartesi

16:00 – 16:30

Havalimanı buluşma ve check—in

18:30 – 18:55

Uçağa biniş

00:10 – 01:30

Varış/bagaj ve pasaport işlemleri

02:30 – 02:30

Otele ulaşım ve check–in işlemleri

09:00 – 10:00

Kahvaltı

10:00 – 13:30

Promote açılışı ve fuar katılımı*

13:30 – 14:30

Kahve Molası

14.30 – 17.30

Fuar Katılımı ve Sektör Toplantılarına Katılım

17.30 – 19.00

Otele dönüş ve dinlenme

19.00 – 21.00

TABA sponsorluğunda Hoş geldin Akşam Yemeği (Türk Restoranı)

21:00 – 21:30

Otele dönüş

3. GÜN
12 Şubat 2017, Pazar

09:00 – 10:00

Kahvaltı

10:00 – 13:00

PROMOTE2017 fuar katılımı ve temaslar

13:00 – 14:00

Öğle yemeği (kişisel)

14:00 – 16:00

PROMOTE2017 fuar katılımı ve konferanslar

16:00 – 18:00

PROMOTE2017 İkili İş Görüşmeleri (B2B)

18:30 – 20:00

Otele dönüş ve dinlenme

19:00– 21:00

Akşam yemeği (kişisel)

21:00 – 21:30

Otele dönüş

4.GÜN
13.02.2017 PAZARTESİ

08:30 – 09:30

Kahvaltı

09:30 – 11:00

Türk Büyükelçisi ve Ticari Ateşe ziyareti

11:30 – 13:00

TABA/TURCABA İkili Görüşmeler (B2B) ve Brifing

13:00 – 14:00

Öğle yemeği

14:00 – 15:30

Kamerun Tanıtım Ajansı ile toplantı ve yatırım brifingi

15:00 – 18:00

Özel tahsis edilmiş araçlar ve mihmandarlar eşliğinde şirket ve işletme ziyaretleri

18:00 – 19:00

Otele dönüş ve dinlenme

19:00 –21:00

Akşam yemeği

21:00 – 21:30

Otele dönüş

5.GÜN
14.01.2017 SALI

08:00 – 09:00

Kahvaltı ve Otelden check-out

09:00 – 13:00

Mefau Ulusal Parkı—Mini Safari

13:30 – 15:00

Mbalmayo’da öğlen yemeği

15:00 – 16:00

Yaounde’ye dönüş

16:00 – 17:30

Yerel Pazar, Çarşı, Süpermarket, Artisanat (El Sanatları) turu

17:30 – 19:00

Yerleşik Türk şirketleri ile görüşmeler, bilgi edinme toplantısı

21:00 – 21:30

TABA sponsorluğunda veda yemeği

22:30 – 23:30

Havaalanına intikal

02:00 – 11:30

Uçağa biniş ve Yaounde’den ayrılış (Varış: 15 Şubat 2017, Çarşamba)

Katılım Ücreti

TABA üyesi olmayan katılımcılar: US$ 2750 (KOSGEB desteği olmadan)

TABA üyesi katılımcılar: US$ 2475 (KOSGEB desteği olmadan)

PROGRAMA DAHİL HİZMETLER

  • 4 gece otel konaklama
  • Gidiş-Dönüş uçak biletleri
  • Vize ücreti
  • PROMOTE2017 Fuarı ziyaret ücreti
  • Milli park ve diğer tüm giriş ücretleri
  • Mihmandar, tercüman ve rehberler
  • Servis ve araçlarla ulaşım
  • Kahvaltılar
  • Tanışma ve Veda yemeği

* PROMOTE fuar alanı ve otel arası mesafe 10 dakikadır ve sürekli servis imkânı sağlanacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Yunus Saraçlar

Tel: (212) 806 03 23

Cep: (537) 342 93 19

e-posta: yunus.sarac@turkishafrican.org

Büşra Çakır

Tel: (212) 806 03 23

e-posta: busracakir@turkishafrican.org

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