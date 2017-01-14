İş Heyeti Toplantısı!

İş Heyetine katılım bildirimi için son tarih 2 Şubat 2017’ye uzatılmıştır. Katılımcılara ziyaret kapsamında PROMOTE2017 Fuarı’nı gezme ve kiralanan stantta tanıtım dokümanlarını sergileme imkanı tanınacaktır. Program, KOSGEB destekli olarak gerçekleşecek olup KOBİ statüsündeki katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masraflar için azami %50 oranında destek sağlanabilecektir. Programa katılım bildirmek isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan TABA yetkilisi ile iletişime geçerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Kamerun hakkında: https://tr.wikipedia.org/wiki/
Kamerun#Sa.C4.9Fl.C4.B1k
PROMOTE2017 fuarı hakkında
- 2 yılda bir yapılan fuar, ülkenin en geniş çaplı fuar organizasyonu olup Kamerun Cumhurbaşkanı’nın himayesinde gerçekleşmekte ve Kamerun’un neredeyse bütün büyük firmalarının sponsorluğunda düzenlenmektedir.
- Fuarın organizatörü ise İsviçre menşeli bir kuruluş olan Interprogress’tir.
- Etkinlik 2002 yılından bu yana tertip edilmektedir. 2014 yılındaki son edisyonunda 32 farklı ülkeden 407 yabancı firma fuara katılım sağlamıştır.
- Kamerunlu firmalarla birlikte toplam katılımcı şirket sayısının 1000 civarına ulaştığı duyurulmuştur. 100 binin üzerinde kişinin fuarı ziyaret ettiği tahmin edilmektedir.
- Web sitesi: http://salonpromote.org/index.
php/en/
- T.C. Kamerun Ticaret Müşavirliği’nin resmi tavsiye yazısı ile Fuar Organizasyon Şirketi’nin resmi davet yazısı için:https://1drv.ms/f/s!
AvA4x730lOhb20AQnKFZc697Uzys
Son başvuru tarihi: 2 Şubat 2017, Perşembe
Duyuru: https://drive.google.com/file/
d/ 0B4hYHFSRPxvQejQ4VFFrOTFValk/ view
Online başvuru formu: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSd3F1yx- r3CmOSJ5zrQfba8z0ndPkDbPrdxPUD 3zNki6Va7eQ/viewform?c=0&w=1
Organizasyon
Ziyaret Tarihleri
10 – 14 Şubat 2017
Ziyaret Programı
1. ve 2. GÜN
10 Şubat 2017, Cuma
11 Şubat 2017, Cumartesi
16:00 – 16:30
Havalimanı buluşma ve check—in
18:30 – 18:55
Uçağa biniş
00:10 – 01:30
Varış/bagaj ve pasaport işlemleri
02:30 – 02:30
Otele ulaşım ve check–in işlemleri
09:00 – 10:00
Kahvaltı
10:00 – 13:30
Promote açılışı ve fuar katılımı*
13:30 – 14:30
Kahve Molası
14.30 – 17.30
Fuar Katılımı ve Sektör Toplantılarına Katılım
17.30 – 19.00
Otele dönüş ve dinlenme
19.00 – 21.00
TABA sponsorluğunda Hoş geldin Akşam Yemeği (Türk Restoranı)
21:00 – 21:30
Otele dönüş
3. GÜN
12 Şubat 2017, Pazar
09:00 – 10:00
Kahvaltı
10:00 – 13:00
PROMOTE2017 fuar katılımı ve temaslar
13:00 – 14:00
Öğle yemeği (kişisel)
14:00 – 16:00
PROMOTE2017 fuar katılımı ve konferanslar
16:00 – 18:00
PROMOTE2017 İkili İş Görüşmeleri (B2B)
18:30 – 20:00
Otele dönüş ve dinlenme
19:00– 21:00
Akşam yemeği (kişisel)
21:00 – 21:30
Otele dönüş
4.GÜN
13.02.2017 PAZARTESİ
08:30 – 09:30
Kahvaltı
09:30 – 11:00
Türk Büyükelçisi ve Ticari Ateşe ziyareti
11:30 – 13:00
TABA/TURCABA İkili Görüşmeler (B2B) ve Brifing
13:00 – 14:00
Öğle yemeği
14:00 – 15:30
Kamerun Tanıtım Ajansı ile toplantı ve yatırım brifingi
15:00 – 18:00
Özel tahsis edilmiş araçlar ve mihmandarlar eşliğinde şirket ve işletme ziyaretleri
18:00 – 19:00
Otele dönüş ve dinlenme
19:00 –21:00
Akşam yemeği
21:00 – 21:30
Otele dönüş
5.GÜN
14.01.2017 SALI
08:00 – 09:00
Kahvaltı ve Otelden check-out
09:00 – 13:00
Mefau Ulusal Parkı—Mini Safari
13:30 – 15:00
Mbalmayo’da öğlen yemeği
15:00 – 16:00
Yaounde’ye dönüş
16:00 – 17:30
Yerel Pazar, Çarşı, Süpermarket, Artisanat (El Sanatları) turu
17:30 – 19:00
Yerleşik Türk şirketleri ile görüşmeler, bilgi edinme toplantısı
21:00 – 21:30
TABA sponsorluğunda veda yemeği
22:30 – 23:30
Havaalanına intikal
02:00 – 11:30
Uçağa biniş ve Yaounde’den ayrılış (Varış: 15 Şubat 2017, Çarşamba)
Katılım Ücreti
TABA üyesi olmayan katılımcılar: US$ 2750 (KOSGEB desteği olmadan)
TABA üyesi katılımcılar: US$ 2475 (KOSGEB desteği olmadan)
PROGRAMA DAHİL HİZMETLER
- 4 gece otel konaklama
- Gidiş-Dönüş uçak biletleri
- Vize ücreti
- PROMOTE2017 Fuarı ziyaret ücreti
- Milli park ve diğer tüm giriş ücretleri
- Mihmandar, tercüman ve rehberler
- Servis ve araçlarla ulaşım
- Kahvaltılar
- Tanışma ve Veda yemeği
* PROMOTE fuar alanı ve otel arası mesafe 10 dakikadır ve sürekli servis imkânı sağlanacaktır.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Yunus Saraçlar
Tel: (212) 806 03 23
Cep: (537) 342 93 19
e-posta: yunus.sarac@turkishafrican.org
Büşra Çakır
Tel: (212) 806 03 23
e-posta: busracakir@turkishafrican.org
İş Heyeti Toplantısı!
Türkiye – Afrika İşadamları Derneği (Turkish – African Business Association – TABA), Kamerun’un başkenti Yaounde’ye bir iş heyeti düzenlemektedir.