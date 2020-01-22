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İŞKUR’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret

İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

İŞKUR'dan Başkan Çiftçi'ye ziyaret

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:28

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette İŞKUR’un çalışmalar hakkında başkan Çiftçi’ye bilgiler veren Yılmaz, yapılacak diğer çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

 

Çayırova’da istihdam noktasında İŞKUR Gebze Şube Müdürlüğü ve Mavi Masa birimi ile  koordineli çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sınırları bulunan sanayi gücünü değerlendirerek, iş arayan vatandaşlara rehber olduklarını söyledi. Belediye sanayici işbirliğine önem verdikleri anlatan Çiftçi,  2019 yılında mavi masa biriminin 15 bini kişiyi işe yönlendirdiğini  sözlerine ekledi.

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