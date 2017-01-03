Memurların 2017 yılının ilk yarısında alacakları zam belli oldu. Bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin olarak enflasyon farkı oluşmadı. Memur maaş katsayısı Ocak ayı itibariyle 0,096058'e, taban aylık katsayısı 1,503595'e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.

Memurların 2017'nin ilk yarısında alacakları maaşlar; Müsteşar 9 bin 787, Genel müdür 8 bin 589, Şube müdürü-üniv. 4 bin 509,Memur 9/1 2 bin 773, Memur 13/3 2 bin 767, Hizmetli 2 bin 601, Öğretmen 3 bin 473, Kaymakam 4 bin 743, başkomiser 4 bin 506, polis memuru 3 bin 942, uz. Doktor 5 bin 255,doktor 4 bin 361, hemşire3 bin 13, mühendis-büro 4 bin 603, teknisyen-büro 2 bin 887, profesör 7 bin 417, araştırma gör. 4 bin 369, vaiz 3 bin 610, avukat 4 bin 394 lira

Kaynak: İşte zamlı memur maaşları