İstihdam Fuarı protokölü imzalandı

İstihdamda Milli Seferberlik programına destek vermek amacıyla; Kocaeli Valiliğimiz Koordinatörlüğünde; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası Başkanlığı işbirliğinde düzenlenecek olan “Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri” (KOİF’20) İşbirliği Protokol İmza Töreni, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.



İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılamak, üniversite öğrencilerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlamak, öğrencilere rehberlik etmek, öğrencilere staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirme yapmak, işletmelerin insan kaynakları yöneticilerinin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak ve ülkemizdeki nitelikli iş gücünün ilimizdeki fuara katılımlarını sağlamayı hedefleyen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF’20), 05 - 12 Nisan 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleşecektir.



Makam Toplantı salonunda yapılan protokol imza törenine, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel katıldı.



Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy törende yaptığı konuşmalarında; “İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlemek amacıyla kentin farklı kurumları bir araya gelerek, bugün bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Geçtiğimiz yıllarda benzer organizasyonlar gerçekleştirilmişti. Bu yılda 5 -12 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyemizin fuar alanında Valiliğimiz koordinasyonunda Kocaeli Üniversitemiz, Gebze Teknik Üniversitemiz, İş-Kur Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, odalarımız gibi bir çok kurum ve kuruluşumuzun işbirliği içerisinde Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle bu fuarımızı yeniden düzenleyeceğiz. Burada temel amaç iş arayanlarla, eleman arayanları bir araya getirmeyi sağlamaktır. Kocaeli Türkiye’de istihdama en fazla katkı veren illerin başında geliyor. Fuarın düzenlenmesinde destek veren bütün kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 55 bin kişi bu fuarı ziyaret etmişti. Bu yılda 50 bini aşkın ziyaretçiyi bu fuar organizasyonumuza bekliyor olacağız.” diyen Sayın Valimizin konuşmalarının ardından, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerinin tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirildi.



Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF20) İşbirliği Protokolünü imzalayarak, günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.