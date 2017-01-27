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İSUMATİK’ler Kullanımda!

İSU tarafından uzun süredir kurulum çalışmaları devam eden İSUMatikler kullanıma geçti.

İSUMATİK'ler Kullanımda!

27 Ocak 2017 Cuma 10:33

 Yazılım güncellemeleri ve aksaklıkları giderilen kiosklar 7 gün 24 saat hizmet verecek. Aboneler, İSUMatikler sayesinde mesai saati gözetmeksizin nakit ya da kredi kartları ile ödeme yapabilecek, borç takibi yapabilecek, sayaçlarının endeksini görebilecek.
İSU Gebze Şube Müdürlüğü önünde 2 adet kurulan İSUMatikler, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçeleri Şube Müdürlükleri önünde de 1’er adet monte edildi.
Test denemeleri ve yazılım güncellemeleri tamamlanan İSU Kioskları, pilot uygulamalardan sonuç alındığında Kocaeli genelinde çeşitli noktalarda abonelerin kullanımına  sunulacak.

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