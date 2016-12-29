Kar yağdı, fiyatlar fırladı

Geçen haftaya göre taze fasulye, taze kabak, havuç, elma, patlıcan, sivri biber, marul, salatalık domates, ıspanak fiyatlarında önemli artışlar vardı. Pazarcılar fiyat artışlarının kötü hava koşulları nedeniyle mal gelişinin azalmasına bağladılar.

BALIK MAKUL

Balık Pazarı’nda ise fiyatlar daha makul. Dün Hamsi 10, İstavrit 15 TL’den satıldı. Palamut’un tanesi 15, Lüfer’in tanesi 30 TL.

NAKLİYE ZORLAŞTI

Pazarcıların beğeneceği bir kapalı Pazar yeri bulamayan İzmit’te Perşembe Pazarı bugün yine zor şartlarda kuruldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle üretim bölgelerinden mal sevkiyatı güçleşince, meyve sebze fiyatlarında da ciddi artışlar görüldü.