EKONOMİ:
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Kar yağdı, fiyatlar fırladı

İzmit Perşembe Pazarı bugün kar altında kuruldu.

Kar yağdı, fiyatlar fırladı

29 Aralık 2016 Perşembe 21:48

Geçen haftaya göre taze fasulye, taze kabak,  havuç, elma, patlıcan, sivri biber, marul, salatalık domates, ıspanak fiyatlarında önemli artışlar vardı. Pazarcılar fiyat artışlarının kötü hava koşulları nedeniyle mal gelişinin azalmasına bağladılar.

BALIK MAKUL 

Balık Pazarı’nda ise fiyatlar daha makul. Dün Hamsi 10, İstavrit 15 TL’den satıldı. Palamut’un tanesi 15, Lüfer’in tanesi 30 TL.

NAKLİYE ZORLAŞTI

Pazarcıların beğeneceği bir kapalı Pazar yeri bulamayan İzmit’te Perşembe Pazarı bugün yine zor şartlarda kuruldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle üretim bölgelerinden mal sevkiyatı güçleşince, meyve sebze fiyatlarında da ciddi artışlar görüldü.

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