EKONOMİ:
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Karaosmanoğlu Pazar Yaptı!

Başkan Karaosmanoğlu, her Çarşamba Kandıra'da yapılan köylü pazarını gezdi, evinin alışverişini yaptı.

Karaosmanoğlu Pazar Yaptı!

09 Şubat 2017 Perşembe 12:49

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her Çarşamba Kandıra'nın ilçe merkezinde yapılan köylü pazarını gezdi, alışveriş yaptı. Kocaeli'nin yöresel yemek kültürünün oluşmasındaki merkezlerden birisi olarak Kandıra'yı tarif eden Başkan Karaosmanoğlu,         doğal ürünler arayan vatandaşlarımız buraya gelsin. Kandıra ve çevresinde yetiştirilen sebze, meyve ve süt ürünlerini almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu şeklide yerel üreticilere de katkı sağlamış oluruz dedi.



2023 VE 2071 HEDEFLERİNE HIZLI ADIMLARLA ULAŞIRIZ

Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının sürmesi için çalıştıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra pazarına gelen vatandaşlarla ve yerel üreticilerle samimi bir şekilde sohbet etti. Türkiye, sağlam ekonomisiyle küresel piyasalar için en güvenilir limanlardan biri olmasının, çalışan insanı ve yatırımcısıyla başardığını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, İnşallah ülkemizin önünü daha da açacak olan yasal düzenlemeler de bir an önce tamamlanır. 2023 ve 2071 hedeflerine doğru çok daha hızlı adımlarla ulaşırız açıklamasını yaptı.

PAZAR KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM

Pazarın bir kültür, samimiyet ve şehirleşen dünyada insani ilişkilerin geliştiği yerlerdir diyen Karaosmanoğlu, Burayı komşumuzla, akrabamızla, sevdiklerimizle velhasıl insanın kaynaştığı dostlarıyla bir araya geldiği sosyal mekânlar olarak görüyorum. Sevinçler, hüzünler, sıkıntılar ve birçok duygu burada büyüyor veya azalıyor. Halkımız pazara çıksın, esnafımızdan alışveriş yapsın. Pazar kültürümüze sahip çıkalım ifadelerini sarf etti. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, haftalık Pazar alışverişini de yaptı.

 

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