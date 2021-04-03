Kastamonu Entegre, Uluslararası Fuar Takvimini Interzum ile Açtı

200 ‘Ü AŞKIN FİRMA FUARA KATILDI
Mobilya ve dekorasyon sektörlerinden 200’ü aşkın firmanın bir araya geldiği fuarda, ekstra parlak Glossmax Prove ekstra mat Mattplus panel serileri, modern ve estetik tasarımları ile dikkat çekti. Zararlı mikroorganizmaları %99.9 oranında ortadan kaldıran Hijyen+ özellikli parke ve paneller, yanmaya dayanıklı kapı paneli DoorFR ve suya dayanıklı Aquamax laminat parkeler, son dönemde artan hijyen ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren özellikleriyle yoğun ilgi gördü. Fuarda ayrıca, Floorpan ve Artfloor parke koleksiyonlarına dahil olan yeni dekorlar da sektör profesyonellerine tanıtıldı.
ÇİN’DEKİ PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
Bu yıl Interzum’a fiziksel olarak katılamasalar da teknolojik imkânlar sayesinde etkinliği yakından takip etme fırsatları olduğunu belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çinli iş ortağımız Global Select aracılığıyla, Interzum’da ilk kez düzenlediğimiz seminerde yeni ürünlerimizi ve trend dekorlarımızı geniş bir kitleyle paylaşma imkânı bulduk. Ayrıca hijyen, yalıtım, yangın güvenliği konularında özel çözümler sunan ürünlerimizi de fuar kapsamında tanıttık. Gördüğümüz ilgiden memnunuz. Çin’deki artan potansiyele önem veriyor ve pazar payımızı buradaki bayilerimiz aracılığıyla daha da artırmayı hedefliyoruz.”