Kastamonu Entegre, Uluslararası Fuar Takvimini Interzum ile Açtı

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, katıldığı yurt dışı fuarlar ile ürünlerini dünyanın dört bir yanında profesyonellerle buluşturmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle ara verilen ya da dijital ortama taşınan fuarlar ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başlarken, Kastamonu Entegre de Interzum Guanghzou Fuarı ile sezona merhaba dedi. Şirket, mobilya ve dekorasyon dünyasının önemli oyuncularını buluşturan Interzum 2021’de, çevre dostu ve hijyenik ürünleri başta olmak üzere, öne çıkan yeniliklerini özel bir seminer ile tanıttı. Pandemi koşulları nedeniyle Interzum Guanghzou 2021 fuarında Çinli iş ortağı tarafından temsil edilen Kastamonu Entegre, fuar kapsamında düzenlediği seminer ile yeni ürünlerini uluslararası pazarın beğenisine sundu.

200 ‘Ü AŞKIN FİRMA FUARA KATILDI

Mobilya ve dekorasyon sektörlerinden 200’ü aşkın firmanın bir araya geldiği fuarda, ekstra parlak Glossmax Prove ekstra mat Mattplus panel serileri, modern ve estetik tasarımları ile dikkat çekti. Zararlı mikroorganizmaları %99.9 oranında ortadan kaldıran Hijyen+ özellikli parke ve paneller, yanmaya dayanıklı kapı paneli DoorFR ve suya dayanıklı Aquamax laminat parkeler, son dönemde artan hijyen ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren özellikleriyle yoğun ilgi gördü. Fuarda ayrıca, Floorpan ve Artfloor parke koleksiyonlarına dahil olan yeni dekorlar da sektör profesyonellerine tanıtıldı.

ÇİN’DEKİ PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Bu yıl Interzum’a fiziksel olarak katılamasalar da teknolojik imkânlar sayesinde etkinliği yakından takip etme fırsatları olduğunu belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çinli iş ortağımız Global Select aracılığıyla, Interzum’da ilk kez düzenlediğimiz seminerde yeni ürünlerimizi ve trend dekorlarımızı geniş bir kitleyle paylaşma imkânı bulduk. Ayrıca hijyen, yalıtım, yangın güvenliği konularında özel çözümler sunan ürünlerimizi de fuar kapsamında tanıttık. Gördüğümüz ilgiden memnunuz. Çin’deki artan potansiyele önem veriyor ve pazar payımızı buradaki bayilerimiz aracılığıyla daha da artırmayı hedefliyoruz.”