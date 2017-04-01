Kentimizin İhracatı arttı





- Kocaeli'nin yılın ilk çeyreğindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 3 milyar 330 milyon 634 bin dolara ulaştı

- Türkiye'nin en büyük sanayi ve liman kentlerinden biri olan Kocaeli'nin, ocak-mart dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 32'lik artışla 3 milyar 330 milyon 634 bin dolar oldu.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentin geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 521 milyon 823 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32 artarak 3 milyar 330 milyon 634 bin dolara yükseldi.





Kocaeli, bu performansıyla İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla dış satım yapan üçüncü il oldu.





Söz konusu dönemde kentin ihracatının yüzde 78'ine denk gelen 2 milyar 597 milyon 864 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.





Kentten yapılan otomotiv ihracatı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11,7'lik artışla 1 milyar 345 milyon 780 bin dolar, ikinci sıradaki kimya endüstrisinin ihracatı ise yüzde 77,6'lık artışla 1 milyar 252 milyon 84 bin dolar olarak kayıtlara geçti.





Kocaeli'nin ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörü 164 milyon 930 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 144 milyon 208 bin dolarla çelik, 133 milyon 681 bin dolarla elektrik, elektronik ve hizmet, 82 milyon 517 bin dolarla iklimlendirme sektörü izledi.





- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a





Kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde söz konusu ülkeye yapılan ihracat yüzde 13,6 oranında artarak 377 milyon 464 bin dolara çıktı.





Kent ihracatında önemli bir yer tutan Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) ikinci sırada yer aldı. Ocak-mart döneminde bu ülkeye yapılan ihracat yaklaşık 3 kat artarak 297 milyon 91 bin dolar olarak gerçekleşti.





Almanya 229 milyon 382 bin dolarla üçüncü olurken, bu ülkeyi 225 milyon 508 bin dolarla Singapur, 200 milyon 740 bin dolarla Slovenya izledi.





Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:













Ülke 2016-3 (Bin $) 2017-3 (Bin $) Değişim (%)

Birleşik Krallık 332.200 377.464 13,6

BAE 104.596 297.091 184

Almanya 218.874 229.382 4,8

Singapur 57.738 225.508 290,5

Slovenya 114.528 200.740 75,3

Fransa 146.906 175.740 19,6

İspanya 96.246 149.238 55

Belçika 116.210 144.275 24,1

ABD 77.125 132.337 71,6

İtalya 107.513 126.384 17,5



