Bakanlığın hali hazırda İLBANK üzerinden belediyelere üst yapı ve alt yapıya yönelik kredilendirme yaptığını anımsatan Demirtaş, yeni destek çalışmasına yönelik, şu bilgileri aktardı: "Belediyelere yönelik ilk kez kentsel dönüşüm kredi desteği sağlayacağız. Türkiye'nin her bölgesinde depreme dayanıklı yapıların bir önce temin edilmesi için belediyeleri finanse etmek üzere bir çalışma başlattık. Hem yurt içindeki fonlar hem de yurtdışında bu bağlamda kentsel dönüşüm ve deprem başlıklı fonlardan yararlanmak üzere bir çalışmanın içerisindeyiz. Amacımız, düşük faizli yani neredeyse sıfır faizli olacak şekilde uzun vadeli borçlanmalar yaparak, belediyeleri kentsel dönüşüm alanlarının yenilenmesiyle ilgili daha aktif hale getirmek."
Kentsel Dönüşüm’e İLBANK desteği!
İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için belediyelere ilk defa sıfıra yakın faiz oranında, uzun vadeli kredi desteği sağlanacağını açıkladı.
Bakanlığın hali hazırda İLBANK üzerinden belediyelere üst yapı ve alt yapıya yönelik kredilendirme yaptığını anımsatan Demirtaş, yeni destek çalışmasına yönelik, şu bilgileri aktardı: "Belediyelere yönelik ilk kez kentsel dönüşüm kredi desteği sağlayacağız. Türkiye'nin her bölgesinde depreme dayanıklı yapıların bir önce temin edilmesi için belediyeleri finanse etmek üzere bir çalışma başlattık. Hem yurt içindeki fonlar hem de yurtdışında bu bağlamda kentsel dönüşüm ve deprem başlıklı fonlardan yararlanmak üzere bir çalışmanın içerisindeyiz. Amacımız, düşük faizli yani neredeyse sıfır faizli olacak şekilde uzun vadeli borçlanmalar yaparak, belediyeleri kentsel dönüşüm alanlarının yenilenmesiyle ilgili daha aktif hale getirmek."