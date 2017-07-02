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Kıdem tazminatında gözler o tarihe çevrildi

Kıdem tazminatında gözler o tarihe çevrildi

Kıdem tazminatında gözler o tarihe çevrildi

02 Temmuz 2017 Pazar 00:04

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tüm tarafları salı günü toplantıya çağırdığını açıkladı

Habertürk TV yayınına katılan Müezzinoğlu, “Sağlıklı bir düzenlemeye ne yazık ki yeterince desteği alamadığımı görüyorum. Salı günü saat 14.00’te kendilerini tekrar davet ettim, onlarla bir daha görüşüp burada… Neticede çalışanın hak ve hukuku var, şu anda çalışanın hak ve hukukunu yüzde 80 korunamadığının görüldüğü bir yapı var, mahkemeler bu nedenle ciddi düzeyde yük altında, mağduriyetler var. Diğer taraftan çalışanın hak ve hukuku işverenin kasasında birikiyor. Gerek işveren sendikalarımız, gerekse işçi sendikalarımız da bir türlü bu işten ortak bir hedef veya hak ve hukuku koruyan bir noktaya, kamuoyuna yansıyan demeçlerinden gördüğüm kadarıyla çok ayrı noktalardayız. Şayet salı günü ortak bir nokta bulabilme umudumuz çıkarsa devam edeceğiz, yoksa taraflara rağmen başından beri söylediğim bir cümle- böyle bir adımı atma durumunda olmayacağız” dedi.

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Kıdem Tazminatında Gözler O Tarihe çevrildi
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