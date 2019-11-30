Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ASİAD toplantısında buluştu

ASİAD - Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği 5. Olağan Genel Kurulu Başkan Ömer Faruk Başaran öncülüğünde ; Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Sn. Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Sn. Temel KARAMOLLAOĞLU'nun katılımları ile Mercure Otel Topkapı'da yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Asiad Genel başkanı Ömer Faruk Başaran, "Sosyal medyada yasaklar koyarsanız, düşüncelere sınır koyarsanız, adaleti sağlamazsanız, ekonomik güveni oluşturmazsanız ne gelişimden nede kalkınmadan bahsedemeyiz."dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez. Adaleti görmezden gelirseniz, ‘Benim her söylediğim kanundur, her söylediğim adalettir’ anlayışına teslim olursanız, Türkiye büyümez” dedi.

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği, 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Kurula CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Toplamının düzenlediği Topkapı Mercure Otel’in lobisinde bir araya gelen siyasiler, bir süre programa ilişkin sohbet etti, ardından toplantı salona geçildi.

ASİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kılıçdaroğlu, ‘kendisini dinleyen Davutoğlu'na da ithafen şunları söyledi: Davutoğlu başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununun hayata geçireceğini söylemişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden biriydi. Her mesleğin bir etiği var. Siyasetin işi yanlışı söylemek.

İş dünyasına seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu "Siz ekonomik sıkıntı yaşıyorsunuz. Kusura bakmayın; kalktınız, oy verdiniz" dedi. "Ayağınıza kurşun sıkmayın" diyerek sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu "Yoksulluğu, bitirmek değil, iktidarın sürekliliği için kullanırsanız bu, Türkiye için felaket olur. Geldiğimiz nokta da budur zaten. Kaynaklar gereksiz yere kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÇOK GERİLEDEYİZ, NİÇİN?"

Türkiye'nin Güney Kore'den önce otomobil ürettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"50 yıl sonraya gelelim... Yunanistan, Portekiz, İspanya bizi geçti. İtalya zaten önde. Güney Kore diğerlerini de geçti. Biz çok gerilerdeyiz. Niçin? Biz bu soruya sağlıklı yanıt bulamazsak ve bu sorunu çözmek için size doğruları söyleyecek, çözümleri de sizin önünüze koyacak, iktidar olduktan sonra da vadettiklerini aşama aşama yerine getirecek bir siyaset kurumuna ihtiyacımız var. Eğer biz, 49 yılda saydığım ülkelerin çok gerisine düştüysek, bunun sorumlusu da siyaset kurumudur. Hamasete gelince çok şey söylüyoruz, ama gerçekler çok farklı. Eğer biz adalete, hakka, hukuka dayanan, halkına hesap veren bir siyaset anlayışını hayata geçiremezsek daha çok konuşuruz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de eğer işsizlik artıyorsa, resmi rakamlarla bile 5 milyona yaklaşmışsa, gayriresmi olarak 8-9 milyon insan işsizse, ekonomik yönden gelir seviyemiz yükseliyor, insanlar geçimlerini sağlıyor dememiz mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in hızla büyümesinin, Avrupa'nın ekonomik yönden belli bir doymuşluğa gelmesinin ticareti hızlandıracağını belirterek, bu anlamda bölgedeki iş insanlarının bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dünyayı dikkate almadan politika oluşturulmasının pek kolay olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, adaletin tam olarak gerçekleşmediği bir yerde huzuru ve barışı aramanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Temel Karamollaoğlu, ülkenin kalkınmasında müteşebbis insanların olmazsa olmaz bir unsur olduğunu vurguladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

Krizleri yönetilmek için bütün fikirlere açık bir kriz yönetim stratejisinin uygulanması gerektiğini anlatan Davutoğlu, krizlerin konuşulmasının düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olacağını’ söyledi.

Hukukun üstünlüğünün önemini dile getiren Davutoğlu, rasyonel ekonomi yönetiminin hamasetle ve psikolojik dürtüleri tahrik ederek olamayacağını aktardı.



