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“KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Küreselleşme” Semineri

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından “KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Küreselleşme” konulu seminer programı düzenlendi.

'KOBİ'lerde Kurumsallaşma ve Küreselleşme” Semineri

16 Nisan 2019 Salı 14:15

 TÜMSİAD Gebze Şubesi’nin bu ay konuğu, talaşlı imalat, ölçme teknolojileri, kontrol sistemleri üzerine inceleme, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi konularında, yurt dışı uzman firmalara ziyaretlerde bulunan ve birçok seminerde konuşmacı olarak yer alan Dr.Ayhan Etyemez’di.

Seminer programı TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Başkan Korkmaz, eğitim seminerlerini yıllık planlamalar doğrultusunda sürdürdüklerini, üyeleri için önem arz ettiğine inandıkları konularda, konusunun uzmanı eğitimcileri TÜMSİAD üyeleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Dr.Ayhan Etyemez, dünyada çok büyük bir değişim yaşandığını, değişime ayak uyduramayan, borç alacak dengesini iyi planlayamayan ve rakipleri iyi tanıyamayan firmaların bir şekilde ortadan kalktığını söyledi. Eskiden bir ürünü satın almak için parasını önceden yatırdığınız halde ürünün aylarca beklendiğini hatırlatan Etyemez, günümüz şartlarında etkin bir ticaret için KOBİ’lerde kurumsallaşma ve küreselleşmenin somut önemi üzerinde durdu.KOBİ’lerin kurumsallaşma yolları, kurumsallaşmaya uygunluk durumu, kurumsallaşmanın asgari bütçesi, çalışan sayısı, yeterlilik ölçüsü, KOBİ’lerin dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve fırsatlar, KOBİ’lerin ihracat potansiyeli ve KOBİ’lerin küreselleşme süreci konu başlıkları kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların sorularının yer aldığı seminer sonunda günün anısına TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz tarafından Dr.Ayhan Etyemez’e plaket takdim edildi.

 


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