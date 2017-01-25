Kocaeli 72 ilden daha fazla vergi ödüyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dün Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda basın mensuplarına vergi tahsilatları rakamlarını açıkladı. Toplantıya Zeytinoğlu’nun yanı sıra KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi ve İş Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan Cengiz de katılım sağladı. Zeytinoğlu, 81 ilin genel bütçesinin 533 milyon 663 bin 499 TL olduğunu belirtirken vergi gelirlerinin ise toplam 458 milyon 657 bin 754 TL olduğunu ifade etti.



72 İLDEN DAHA FAZLA VERGİ

72 ilin toplam vergisinden daha fazla vergi verdiklerini ifade eden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tüm illerin nüfusunun toplamı 79 milyon 528 bin 464 olarak belirlendi. Kişi başına düşen vergi 5 bin 767 TL, devletin kişi başına harcaması ise 7 bin 339 TL olarak açıklandı. Kocaeli’de ise devletin kişi başına harcaması ise 3 bin 67 TL olarak açıklandı. Devletin bize kişi başı harcaması 7 bine yakın olsa altyapı sorunumuz kalmaz” diye konuştu.



58 MİLYONLUK DEV BÜTÇE

Zeytinoğlu şunları söyledi: “İstanbul’un merkezi bütçesi 218 milyon 133 bin 701 TL iken ikinci sırada yer alan Kocaeli’nin merkezi bütçesi ise 59 milyon 232 bin 359 TL olarak belirlendi. İstanbul’un genel bütçesi 216 milyon 645 bin 264 TL iken Kocaeli’nin genel bütçesi 58 milyon 571 bin 400 TL olarak açıklandı. Kocaeli’nin vergi gelirleri toplamı 58 milyon 14 bin 535 TL olarak belirlendi. Kocaeli’nin toplam nüfusu 1 milyon 833 bin 457 olarak açıklandı. Vergi tahsilatı 92,0 iken giderler (devletin harcaması) 5 milyon 622 bin 861 TL olarak ortaya çıktı. İlimizde kişi başı vergi 31 bin 642 TL ve devletin kişi başı harcaması da 3 bin 67 TL olarak belirlendi. 58 milyarın 29 milyarı ÖTV den geldiği için Büyükşehir’imiz faydalanamıyor.



KİŞİ BAŞI 31 BİN 642 TL

2011 yılında merkezi bütçeye Kocaeli’nin katkısı 34 milyon 291 bin 831 TL iken 2016’da bu rakam 59 milyon 232 bin 359 TL’ye yükselmiştir. Merkezi bütçe geliri 2011’de 296 milyon 823 bin 602 TL iken 2016’da 554 milyon 431 bin 400 TL olarak belirlendi. 2011’de merkezi bütçeye katkı oranımız yüzde 11, 55 iken 2016’da bu oran yüzde 10,68’e geriledi. 2011’de nüfus 1 milyon 601 bin 720 iken 2016’da 1 milyon 833 bin 457’ye yükselmiştir. Kocaeli’nin kişi başı ödediği vergi 2011’de 21 bin 19 TL iken 2016’da 31 bin 642 TL olarak belirlenmiştir. Devletin kişi başına harcaması ise 2011’de bin 693, 2016’da 3 bin 67 TL’dir”



FETÖ’NÜN MALİYETİ ÇOK OLDU

Türkiye genelinde 72 ilin toplam vergi gelirleri 56 milyon 768 bin 608 TL iken Kocaeli’nin tek başına vergi geliri 58milyon 14 bin 535 TL’dir. Eylül 2015’te dolar 3.04 TL idi. Eylül 2016’da dolar 2.95’ti. Şimdi biz onların faturalarını ödüyoruz. Döviz kurumuzun reel kur olması çok önemli. 2017yi 2016dan daha iyi olacağını bekliyoruz. 2017de Rusya bizim için çok değerli. Rusya ile barışmış olmamız orta vadede gelişmiş olabilir. Büyüme rakamımız 2016’dan daha iyi bir büyüme gelebileceğini düşünüyoruz. 2016’nın Temmuz, ağustos, Eylül ayları çok zor geçti. FETÖ’nün ülkeye maliyeti çok fazla oldu”