EKONOMİ:
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Kocaeli, İhracat ta geriledi!

ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kocaeli, İhracat ta geriledi!

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:43

 

Dış ticaret açığı %4,1 azaldı

Kasım ayında dış ticaret açığı %4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Kasım ayında %73,1 iken, 2016 Kasım ayında %75,7'ye yükseldi.

 En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Kasım ayında 1 milyar 239 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (874 milyon dolar), BAE (833 milyon dolar) ve Irak (796 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Kasım ayında 2 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 822 milyon dolar), Rusya (1 milyar 294 milyon dolar) ve İtalya (878 milyon dolar) izledi.

KOCAELİ’NDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sanayi ve Üretimin başkenti olarak gösterilen Kocaeli’nde  2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,8 azaldı, ithalat %4,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,8 azalarak 514 milyon 885 bin dolar, ithalat ise % 4,6 artarak 701 milyon 060 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

 

 

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