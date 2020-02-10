Kocaeli son sırada!

Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2018'e göre yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 17 bin 394 lira oldu. Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarruf artış kaydederken, söz konusu artışta yüzde 7,1 ile son sırada Kocaeli yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446 milyar 381 milyon 259 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Bu rakam 2018'de 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşirken tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 25,4 oldu.

Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 17 bin 394 lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başına gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2018'de 14 bin 70 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 3 bin 324 lira arttığı görüldü.

Kişi başı tasarruflar 6 kentte ortalamanın üzerinde



Kişi başı tasarrufları 2018'de 32 bin 538 lira düzeyinde bulunan İstanbul'da, geçen yıl ise vatandaşın 39 bin 611 lira kenara ayırdığı görüldü. İstanbul bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu. İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler Muğla, Ankara, İzmir, Antalya ve Tunceli olarak sıralandı. Böylece 6 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 6 kentin yanı sıra Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Kırklareli, Bursa, Zonguldak, Isparta, Nevşehir, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Bartın, Hatay, Erzincan, Karaman, Kayseri, Karabük, Bolu, Giresun, Rize, Manisa ve Sinop olmak üzere toplam 38 kentte kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.



Kişi başı tasarruf mevduatının geçen yıl en fazla arttığı kent %51,2 ile Muş oldu.

Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan bir diğer unsur olurken, söz konusu artışta yüzde 7,1 ile son sırada Kocaeli yer aldı.

Geçen yıl itibarıyla nüfusu 2 milyon kişiye dayanan ve 23,3 milyar liralık tasarruf mevduatı toplanan Kocaeli'de, fert başına kenara ayrılan tutar da 11 bin 945 lira olarak hesaplandı. Kentin kişi başı tasarrufları 2018'de 11 bin 151 lira düzeyinde bulunuyordu.

AA