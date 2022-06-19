Kocaeli Ticaret Odası’nın Yoğun Misafir Trafiği

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, çeşitli kurum ve kuruluşlardan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor





Kocaeli’nin ortak noktası KOTO, çeşitli kurum ve kuruluşlardan konuklarını ağırlamaya devam ediyor. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı görüşmelerde, kentimize dair konular görüşülüyor, istişare ediliyor. KOTO’nun geçtiğimiz hafta boyunca da önemli konukları vardı.

KOTO’NUN KONUKLARI

Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yıldızlar Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, Yıldız Demir Çelik, Tedarik Zinciri Direktörü Selçuk Yılmaz, Yıldızlar Yatırım Holding Finans Direktörü Arman Zeren, Marmara Sivaslı İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Kabasakal, dernek yönetimi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ekonomi İşleri İl Sorumlusu Adnan Meral, Çitil Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Çitil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzanur Çitil, Genel Müdürü Volkan İzmir ve Muhasebe Müdürü Tarık Aydemir, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Işıksoy, dernek yönetimi ve Oto 41 Otomotiv Ltd. Şti. firması sahibi Yusuf Hazer, KOTO’yu ziyaret ederek, Başkan Bulut’un misafiri oldu.

BAŞKAN BULUT: KENTİN GELECEĞİ İÇİN YAKIN DİYALOGLAR

Konuklarına ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Bulut, KOTO’nun iş ve ekonomi çevreleri başta olmak üzere Kocaeli’nin geleceğinin inşasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarla yakın diyaloglar içerisinde bulunduklarını ifade ederek, KOTO’nun çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.







