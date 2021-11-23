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Kocaeli ve Körfez Ticaret Odası’nın otomotiv komiteleri ‘sektörün geleceği için’ toplantıda buluştu

Kocaeli Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Morlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça komiteleri toplantıda bir araya gelerek, sektörün dün, bugün ve geleceğini masaya yatırdı

Kocaeli ve Körfez Ticaret Odası'nın otomotiv komiteleri ‘sektörün geleceği için' toplantıda buluştu

23 Kasım 2021 Salı 11:55

KOTO’nun 12. Meslek Komitesi’nde faaliyetlerini sürdüren Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça Grubu, sektörün genel sorunlarına ortak çözümler geliştirmek amacıyla başlattığı, görüş- alışverişi toplantılarına Körfez Ticaret Odası ile devam etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz, Komite Başkanı Serkan Karakadılar, Başkan Yardımcısı Serkan Gürfidan, Meclis Üyeleri Hasan Kaya, Muhammet Ertürk ve Komite Üyesi Seyfi Özkar’ın yer aldığı KOTO heyetini, Körfez Ticaret Odası 4. Meslek Komitesi Başkanı Halil Küçük, Meclis Üyesi Erdal Yavuz, Komite Üyeleri; Aziz Emre Beşe, İbrahim Gülümece, Ramazan Demirhan ağırladı.

‘BİZ IŞIK TUTMADIKÇA, HİÇ KİMSE ÖNÜMÜZÜ AYDINLATMAZ’

Toplantıda yaptığı konuşmasında, KOTO olarak istişareye çok önem verdiklerinin altını çizen Başkan Vekili Yılmaz, “Sektörlerin gelişmesi ve büyümesinin önünde engel teşkil eden durumları çözüm önerileriyle birlikte ele aldığımız bu toplantılar, iş dünyasının geleceği için çok büyük önem arz ediyor. Unutmayalım ki, biz ışık tutmadıkça hiç kimse bizim yolumuzu aydınlatmaz. Misafirperverlikleri dolayısıyla Körfez Ticaret Odamıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

TOPLANTI GÜNDEMİ 

Toplantıda genel olarak şu konu başlıkları görüşüldü; Noterler, nöbetçi noter uygulamasında gelinen son durum, yaşanan problemler, sektöre katkısı, eksper konusu, merdiven altı faaliyet gösteren eksperlerin sektörde neden olduğu olumsuz durumlar, denetimler, yetki belgeleri, meslek kanununun çıkarılması, 2. El araç alım- satım sektörünün korunması amacıyla atılması gereken adımlar, Odaların yetki belgesi alımına teşvik etmesi amacıyla çalışma yürütmesi, sektörün genel sorunları ve çözüm önerileri. 

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