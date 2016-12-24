Kocaeli’de konut satışları arttı!

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 302 konut satışı ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 49 konut ile Şırnak oldu. Kocaeli’de Kasım ayında konut satışları Ekim ayına göre artış gösterdi. Kocaeli’de Ekim ayında 3 bin 413 adet konut satılırken, bu rakam Kasım ayında 3 bin 860’a yükseldi. Bu konutların bin 791’i ilk kez satılırken, 2 bin 69 konutun ikinci kez satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde satılan konut sayısı ise 3 bin 30 adet olmuştu. Yılın ilk 11 ayında Kocaeli’de toplam satılan konut sayısı ise 31 bin 490’a yükseldi. Kocaeli’de ipotekli konut satış rakamı ise bin 413 olduğu açıklandı.