Kocaeli'den Azerbaycan'a dostluk köprüsü

İnşaat ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası heyeti, özellikle yapı-inşa alanında kentimize yeni dış pazarlar kazandırmak üzere gittiği Azerbaycan’da iş ve dostluk köprüleri kurdu

KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Üyeleri Veli Başkurt, Mert Kavşut, 2. Meslek Komitesi Üyesi Faruk Mamik, inşaat ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren iş insanları Hasan Tahsin Karaosmanoğlu, Ceyhan Çağlayan, Abdulsamet Ünaltın, Abdullah Üstübi, Soner Feratoğlu, Erdal Torunoğulları, Nurettin Bulut’un yer aldığı KOTO heyeti, yapı-inşa alanında önemli fırsatlar barındıran Azerbaycan’a iş programı gerçekleştirdi. KOTO heyeti, 2. Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla 23- 26 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan iş programda iki ülke arası iş ve dostluk bağlarını kuvvetlendirdi.





YENİ YATIRIM VE İŞBİRLİKLERİ İÇİN…

İş programının ilk gününde T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, T.C. Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker, Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkan Vekili Vüqar Zeynalov ile görüşen heyet, Azerbaycan ülke ekonomisi, sektörlerin durumu, yatırım fırsatları, işbirliği koşulları, finans sistemleri hakkında kapsamlı bilgiler alarak, Kocaeli iş dünyasının başat sektörleri ve başarılı çalışmaları hakkında bilgi sundu. Akabinde, Azerbaycan 18.Yapı, Isıtma ve Havalandırma Fuarı’nı (Bakubuild) ziyaret eden heyet, burada sektörün dünya partnerleriyle bir araya geldi.





İŞ DÜNYASIYLA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Heyet, ülke programının ikinci gününü Azerbaycan iş dünyasına ayırdı. Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avni Demirci ve Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Vayiç ile bir araya gelen KOTO heyeti, özellikle Kocaelili iş insanlarının yapı-inşa alanında yapabileceği işlerle ilgili bilgi aldı.





İDEV FUARI’NA DAVET

İki ülke arasında toplumsal ve siyasal ilişkilerin ticari ilişkilere de yansıması adına gerçekleştirilen Azerbaycan programını tamamlayarak geçtiğimiz gün ilimize dönen KOTO heyeti, Azerbaycan ülkesine gerçekleştirilmesi düşünülen ihracat ve/veya yatırımın, Gümrük Birliği anlaşması sayesinde Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Belarus’u da Pazar haline getirdiğini ve Kocaelili iş insanlarının bu fırsatları da göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Heyet, ülkede temas kurduğu tüm dernek, kurum, kuruluş ve iş insanlarını da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan İDEV Fuarı’na davet etti.