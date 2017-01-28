Kocaeli’nin Gurur Gecesi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile Türkiye’nin 2012-2015 döneminde ciro artış hızları dikkate alınarak hazırlanan en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Kocaeli’den ilk 100 içine girme başarısı gösteren 8 şirket bu önemli gecede ödül aldı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin de katılımıyla gerçekleştirilen törende KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Akın Doğan da yer alarak listeye giren şirketlere ödüllerini verdi.

EN FAZLA İSTANBUL’DAN



Listede İstanbul'dan 39, Kocaeli'nden 8, İzmir'den 7, Adana, Ankara ve Antalya'dan 5'er, Gaziantep'ten 4, Bursa ve Kayseri'den 3'er şirket yer aldı. Türkiye 100’de Kocaeli’nden 8 şirketin yer almasının, Kocaeli’nin ekonomik gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden



İLK 3’TE KOCAELİ’NDEN 2 FİRMA



Satışlarını 3 yılda yüzde 4 bin 473 oranında artıran Antalya firması Ares Tersanecilik listede ilk sırayı alırken, yüzde 2 bin 829 arttıran Kocaeli firması Best Modüler Mobilya 2., yüzde bin 685 artıran bir başka Kocaeli firması Es Group Denizcilik 3. sırada yer alıyor.

KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Akın Doğan konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İlk 3’te 2 firmamızın yer alması bizleri daha da gururlandırmıştır. Şirketlerimizi kutluyoruz, önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağını biliyoruz” dedi.

Bu iki başarılı firmalarımızın dışında, Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Meb Metal Ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ilk 100 listesinde yer aldılar.