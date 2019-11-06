KOTO ailesi 2020 yılına ışık tuttu

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatı gereği yılda 2 kez yapmakla yükümlü olduğu müşterek meslek komite toplantılarının 2019 yılı ikinci organizasyonunu Edirne’de gerçekleştirdi. Kocaeli’nin en geniş kurumsal ailesine sahip olan KOTO’nun hem sınır şehrine has ticari ve uluslararası fırsatları değerlendirmek hem de var olan ilişkileri daha da kuvvetlendirmek adına Edirne’de düzenlediği toplantıya komite ve meclis üyelerinden yoğun katılım oldu.

EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

Adeta şehirde canlılığa sebep olan KOTO ailesi, program kapsamında hem Edirneli hem de Bulgaristanlı iş insanlarıyla bir araya geldi hem de, kurumsal bağını kuvvetlendirdi. Geniş kapsamlı programın son gününde kurumsal eğitimler ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. TOBB ETÜ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden aynı zamanda Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, KOTO ailesine ‘İş Dünyamızın Zorlukları, Kurum Kültürü ve Takım Ruhu’ üzerine kapsamlı bilgiler verirken, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Uzmanı Gökhan Gürsoy katılımcılara, TOBB’un zorunlu bilgilendirme programında olan, “Alacak Sigortası Sistemi’ ile ilgili bilgi verdi.

BAŞKAN BULUT: BİRLİKTE YÖNETİM

ÇİZGİSİNDEN HİÇ SAPMADIK

Eğitimlerin akabinde gerçekleşen istişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, ‘ortak akıl ile yönetim’ biçimini ilke edindiklerini ve göreve geldikleri ilk günden bu yana bu metotla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Şuan burada tüm komitelerimizden temsilcilerimizin katılımlarıyla, Odamız için adeta düğün günü olan istişare toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Komitelerimiz Odamızın can damarıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘hep birlikte yönetim’ dedik ve bu ilkeyle hareket ettik. Bu çizgiden hiç sapmadık.

SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ

Komitelerimiz bizlere ne ilettiyse çözümü için harekete geçtik, girişimlerde bulunduk. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımları birlikte başardık, yenileri için de çok çalışmaya devam edeceğiz. Görüşleriniz her zaman olduğu gibi bizlere ışık tutmaya devam edecektir. KOTO büyük bir ailedir ve bu aile kent ekonomisine dair sorumluluklarının bilincindedir. KOTO kent ekonomisine güç katmaya devam edecektir” dedi.

2019 DEĞERLENDİRME- 2020’YE IŞIK

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan da, komitelerin yıl boyunca çok başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek başarılarının daim olmasını diledi. Akabinde katılımcıların görüş ve önerileriyle adeta verimli bir çalıştaya dönüşen istişare toplantısına geçildi. Tüm konuşmacıların sorularını ve gündemlerini tek tek not alan Başkan Bulut, yeni dönem çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. KOTO ailesi, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirirken, 2020 yılına da böylelikle ışık tutmuş oldu.















