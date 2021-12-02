KOTO, Özel Atakent Cihan Hastanesi ile protokol imzaladı





Kocaeli Ticaret Odası, üyeleri için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üyelerine ayrıcalıklı hizmet olanakları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Özel Atakent Cihan Hastanesi ile protokol imzalandı. KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Latif Sezgin arasında imzalanan protokolün töreninde, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Hastanenin Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Tanrıverdi yer aldı. Oda üyelerini eğitimden sağlığa kadar birçok alanda ayrıcalıklı hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bulut, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını, üyelere sağlıklı günler getirmesini diledi.



