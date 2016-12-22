KOTO’da deprem: Barış’ın başkanlığı düştü

KOTO’da meclis üyesi Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan itiraz kabul edildi. Bakanlık tarafından ilimize gönderilen müfettiş KOTO’da yaptığı incelemeler neticesinde KOTO Başkanı Semih Barış’ın 30 Mart 2016 kayıt tarihli istifa dilekçesinin kişisel özgürlük olduğuna karar verdi. Ankara’da yapılan değerlendirme sonrasında KOTO’ya resmi denetim raporu gönderildi. Edinilen bilgilere göre gönderilen raporda KOTO Başkanı Semih Barış’ın istifa ettiği tarihten bu yana yaptığı bütün işlemler geçerli sayılırken, yönetim kurulu başkanlığı düştü. Meclis üyeliği ise devam edecek.

SEÇİMLER GEÇERLİ

Bu rapor doğrultusunda ortaya çıkan diğer bir sonuç ise istifalar ile boşalan yönetim kurulu üyelikleri için oda bünyesinde seçim yapılmıştı. Yapılan bu seçimle yönetim kurulu eksik üyeleri tamamlamış ve aynı zamanda KOTO Meclis Başkanlığı’na Akın Doğan seçilmişti. Bakanlık müfettişi tarafından verilen kararla, Barış’ın başkanlığı döneminde seçilen yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığı düşmeyecek. Buna karşılık Başkan Semih Barış’ın karara itiraz ederek, İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı başvurusu yaptığı öğrenildi.



ERDİN: DİLEKÇEMİZİ BAKANLIK TEYİT ETTİ

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin,” KOTO yönetim kurulunda yapılan istifalar ve istifaların geri alınması gündeme geldi. Müvekkilin Fuat Berna durumu bana iletti. Ben de durumu inceledim yasal olmadığı kanaatine vardım. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazarak ekinde de belgeleri sundum. Bizim dilekçemiz üzerine bakanlık tarafından 27.10.201 tarihinde müfettiş gönderildi. Müfettiş İzmit’e gelerek konuyla ilgili teferruatlı bir inceleme yaptı. Müfettişin hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda KOTO’ya bir tebligat yapılmış. Ayrıca tarafımıza da bir tebligat gönderildi. Bizim iddialarımızı bakanlık teyit etmiştir. Semih Barış’ın istifa ettiği tarihten itibaren yönetim kurulu üyesi olmadığı kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla artık bundan sonraki hukuki durumu KOTO takip edecek. Şimdilik olay bu ifadelerini kullandı.