EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOTO’da deprem: Barış’ın başkanlığı düştü

KOTO Başkanı Semih Barış’ın başkanlığı sona erdi. Yapılan yönetim kurulu seçimleri de geçerli kabul edilirken, KOTO yeni yılda yeni başkanını seçecek.

KOTO'da deprem: Barış'ın başkanlığı düştü

22 Aralık 2016 Perşembe 22:07


KOTO’da meclis üyesi Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan itiraz kabul edildi. Bakanlık tarafından ilimize gönderilen müfettiş KOTO’da yaptığı incelemeler neticesinde KOTO Başkanı Semih Barış’ın 30 Mart 2016 kayıt tarihli istifa dilekçesinin kişisel özgürlük olduğuna karar verdi. Ankara’da yapılan değerlendirme sonrasında KOTO’ya resmi denetim raporu gönderildi. Edinilen bilgilere göre gönderilen raporda KOTO Başkanı Semih Barış’ın istifa ettiği tarihten bu yana yaptığı bütün işlemler geçerli sayılırken, yönetim kurulu başkanlığı düştü. Meclis üyeliği ise devam edecek.

4

SEÇİMLER GEÇERLİ

Bu rapor doğrultusunda ortaya çıkan diğer bir sonuç ise istifalar ile boşalan yönetim kurulu üyelikleri için oda bünyesinde seçim yapılmıştı. Yapılan bu seçimle yönetim kurulu eksik üyeleri tamamlamış ve aynı zamanda KOTO Meclis Başkanlığı’na Akın Doğan seçilmişti. Bakanlık müfettişi tarafından verilen kararla, Barış’ın başkanlığı döneminde seçilen yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığı düşmeyecek. Buna karşılık Başkan Semih Barış’ın karara itiraz ederek, İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı başvurusu yaptığı öğrenildi.
 
ERDİN: DİLEKÇEMİZİ BAKANLIK TEYİT ETTİ

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin,” KOTO yönetim kurulunda yapılan istifalar ve istifaların geri alınması gündeme geldi. Müvekkilin Fuat Berna durumu bana iletti. Ben de durumu inceledim yasal olmadığı kanaatine vardım. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazarak ekinde de belgeleri sundum.  Bizim dilekçemiz üzerine bakanlık tarafından 27.10.201 tarihinde müfettiş gönderildi.  Müfettiş İzmit’e gelerek konuyla ilgili teferruatlı bir inceleme yaptı. Müfettişin hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda KOTO’ya bir tebligat yapılmış. Ayrıca tarafımıza da bir tebligat gönderildi. Bizim iddialarımızı bakanlık teyit etmiştir. Semih Barış’ın istifa ettiği tarihten itibaren yönetim kurulu üyesi olmadığı kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla artık bundan sonraki hukuki durumu KOTO takip edecek. Şimdilik olay bu ifadelerini kullandı. 

123

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
KOTO’da Deprem: Barış’ın Başkanlığı Düştü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aslan Payı Gebze’nin! Aslan Payı Gebze’nin!
TASCA‘nın Organize Ettiği Uluslararası Toplantı! TASCA‘nın Organize Ettiği Uluslararası Toplantı!
Kocaeli’ye rekor bütçe! Kocaeli’ye rekor bütçe!
Kar yağdı, balık fiyatları yükseldi Kar yağdı, balık fiyatları yükseldi
127 milyon TL’lik destek 127 milyon TL’lik destek
Gençsiad’dan faydalı eğitim Gençsiad’dan faydalı eğitim
Yukarı Çık

Aslan Payı Gebze’nin!
Kocaeli’yi kalkındıran, sanayinin ve ticaretin merkez üssü Gebze Bölgesi’nin büyüklüğü TOBB Nefes...

Haberi Oku