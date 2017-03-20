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KOTO’dan ‘Dış Ticaret Bilgilendirme’ Semineri

Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ düzenleniyor

KOTO'dan ‘Dış Ticaret Bilgilendirme' Semineri

20 Mart 2017 Pazartesi 12:42


Oda üyelerine yeni pazar alanları kazandırmak ve ihracat potansiyellerini arttırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ düzenliyor. 23 Mart 2017 Perşembe günü 12.30-18.30 saatleri arasında KOTO’da düzenlenecek olan seminer tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

SEMİNER PROGRAMI

12.30-13.00    Kayıt / Açılış

13.30-14.45    İhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

Necati KORKMAZİstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Şube Müdürü

14.45-15.00    Çay / Kahve Arası

15.00-16.15    İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları – Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Halise Büşra ÜNSALEkonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı

– Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Halise Büşra ÜNSALEkonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı

– Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Tasarım Desteği

Halise Büşra ÜNSALEkonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı

16.15-16.30    Çay / Kahve Arası

16.30-17.15    Ülke Masaları – Çin Pazarına İhraç İmkanları

Arda OCAKEkonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı

17.15-18.15    Türk EXIMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları

Tahsin YÜKSELTÜRK EXIMBANK, Krediler Pazarlama Yöneticisi

Zekeriya KARADAYITÜRK EXIMBANK, Sigorta Müdür Yardımcısı

18.15-18.30    Soru Cevap

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