KOTO’dan ‘Dış Ticaret Bilgilendirme’ Semineri

Oda üyelerine yeni pazar alanları kazandırmak ve ihracat potansiyellerini arttırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ düzenliyor. 23 Mart 2017 Perşembe günü 12.30-18.30 saatleri arasında KOTO’da düzenlenecek olan seminer tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.
SEMİNER PROGRAMI
12.30-13.00 Kayıt / Açılış
13.30-14.45 İhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
Necati KORKMAZ- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Şube Müdürü
14.45-15.00 Çay / Kahve Arası
15.00-16.15 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları – Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Halise Büşra ÜNSAL- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
– Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesini
Halise Büşra ÜNSAL- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
– Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Tasarım Desteği
Halise Büşra ÜNSAL- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
16.15-16.30 Çay / Kahve Arası
16.30-17.15 Ülke Masaları – Çin Pazarına İhraç İmkanları
Arda OCAK- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı
17.15-18.15 Türk EXIMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları
Tahsin YÜKSEL- TÜRK EXIMBANK, Krediler Pazarlama Yöneticisi
Zekeriya KARADAYI- TÜRK EXIMBANK, Sigorta Müdür Yardımcısı
18.15-18.30 Soru Cevap