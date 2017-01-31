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KOTO'dan Engelli Vatandaşlara Hediye!

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

KOTO'dan Engelli Vatandaşlara Hediye!

31 Ocak 2017 Salı 14:35

Kentin ticari hayatı için geliştirdiği projelerin yanı sıra ilimizin sosyal hayatına da katkılar sağlayan Kocaeli Ticaret Odası, İzmit Gündoğdu’da yaklaşık 250 kişiye hizmet veren Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde ikamet eden 5 bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyeler, geçtiğimiz gün düzenlenen programla ihtiyaç sahiplerine takdim edildi. 

MUTLULUKLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü İlhan Toğrul, KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca, 11. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selçuk Bakırlı ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak’ın yer aldığı programda, akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan vatandaşların mutluluğu görülmeye değerdi. 

YÜMNÜ: KOTO’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, “Kocaeli Ticaret Odası bu kentin en önemli kurumlarının başında geliyor. Bizlere, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye hediye etmek istediklerini söylediklerinde ve böyle bir taleple geldiklerinde çok mutlu olduk. Şimdi de 5 vatandaşımızı akülü tekerlekli sandalyesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu destekler çok önemli. Örnek olmasını arzu ediyoruz. KOTO’ya çok teşekkür ediyorum” dedi. Kurum müdürü İhsan Toğrul da, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hakkında KOTO heyetine kapsamlı bilgi verdi. 32 dönüm arazi üzerine kurulu 8 bloktan oluşan kurumda 40’ı çocuk 214 vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Toğrul, “Başta devletimizin imkanları ve sonrasında siz değerli hayırseverlerimizin destekleriyle, Türkiye’nin 2. büyük kurumu olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. 

GEZER: DESTEKLERİMİZ SÜRECEK 

Programın son konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizlerin özenli hizmetleriyle yaşamına devam eden kardeşlerimiz, büyüklerimiz ve çocuklarımızla bir araya geldikten sonra çok doğru bir yerde olduğumuzu ve çok doğru bir şey yaptığımızı gördük. Elimizden geldiğince desteklerimiz sürecek. Onlar bizim ailemiz. Bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyeleri takdim edildi. KOTO heyeti, programın sonunda kurumda ikamet eden çocuklarla bir araya geldi. 

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