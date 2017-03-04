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KOTO’ya hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti

KOTO'ya hayırlı olsun

04 Mart 2017 Cumartesi 16:51



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli programı çerçevesinde Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Hasan Kanca ve Cafer Kozluca’dan oluşan KOTO heyeti tarafından ağırlanan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ağırladı. Bakan Işık, “Başkanlarımıza ve Odamıza hayırlı olsun. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. Başkan Bulut da, nazik ziyaretleri dolayısıyla Bakan Işık’a teşekkür ederek odanın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Işık’a ziyaretinde; AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz da eşlik etti. 

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