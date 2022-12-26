KOÜ’de mezun ve kariyer günleri

Kocaeli Üniversitesi Kariyer Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından 8-9 Aralık tarihlerinde “Kariyer ve Mezun Günleri” Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve iki gün süren “Kariyer ve Mezun Günleri” kapsamında, farklı sektörden firmalar stant açarken, etkinlik kapsamında çeşitli paneller, söyleşiler ve seminerler de düzenlendi. İki gün süren “Kariyer ve Mezun Günleri” açılışı Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Prof. Dr. Ahmet Küçük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, KAGEM Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili, akademisyenler, mezunlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde,

Kocaeli

Üniversitesi tanıtım filmi gösterimi yapıldı.



“Kariyer ve Mezun Günleri” açılış konuşmalarında, sanayi başkentinde yer alan üniversitemizde böylesine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildiği için mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, “ Kocaeli Üniversitesi, bu kentin üniversitesi ve bu üniversite ülkemizin en parlak beyinlerini en kaliteli şartlarda yetiştiren güzide bir kurum. Biz ülkemizin hedefleri doğrultusunda nitelikli iş gücü oluşturmak, doğru iş gücü ile imkanları buluşturmak, birbirinden asla ayrılmayarak tıpkı bir aile gibi hareket eden bir kurum yaratmak adına bu etkinlikleri ve oluşumu hayata geçirmiş bulunmaktayız. KAGEM yani Kariyer Geliştirme Merkezimiz kurulduktan sonra çok sayıda staj, işbirliği ve istihdam protokolüne imza atmış ve öğrencilerimizi iş hayatı ile buluşturmuştur. Bu güzel etkinliğin düzenlenerek mezunlarımızla bir araya gelmemizi sağlayan, üniversitemizin vizyonuna yönelik bu projeyi hayata geçirerek kariyeri ciddiyetle alan Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezimize başta müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili hocam olmak üzere teşekkürlerimi sunuyor faaliyetlerinin devamını diliyorum” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonu ile faaliyetlerini gerçekleştiren Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgiler veren KAGEM Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili ise, “Üniversitemizin kuruluşunun 30. Yıldönümünde ilkini düzenlediğimiz etkinliğimizin gelenekselleşerek güçlü bir şekilde geleceğe aktarılacağına inanıyorum. Bu vesileyle etkinliğimize katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve bizlere kıymetli bir faaliyet alanında çalışma imkanı sunan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Sadettin Hülagü Hocam başta olmak üzere yöneticilerime, organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, kısmi zamanlı öğrencilerimiz ve Kariyer Kulübü öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından “Mezunlar Paneli”ne geçildi. Kocaeli Üniversitesi mezunu olup, sektörlerinde önemli kariyer yapmış konuşmacıların yer aldığı panelin Moderatörlüğünü Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Alim Alper Cesur yaptı. Panele konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Kara, Eren Holding Kâğıt Grubu Genel Müdürü Dr. Sabri Çimen, Diler Demir Çelik - Üretim Planlama & Sistem Geliştirme Grup Müdürü Şule Yeğen ve PROMETEON - Bakım Müdürü Serkan Topal katıldı. Panele katılan konuşmacılar, tecrübelerini paylaşırken, sektörün öğrencilerden beklentilerine yönelik ipuçları verdi. Panel sonunda, panelistlere teşekkür belgesi verildi. Panel aile fotoğrafının çekilmesi ardından sona erdi.

“Kariyer ve Mezun Günleri”ne katılarak 8-9 Aralık tarihlerinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sektöründe öncü çeşitli firmalar stant açtı. BAYKAR, Posco Assan TST, MTA Genel Müdürlüğü, Borsa İstanbul, TÜİK, İŞKUR, Randstad, RDCPartner, FARBA, BARTEK, VEKMAR, PULVER, ARaymond, İGSAŞ, UZER, Petroyağ Group, SEKAPARK Turizm İşletmecilik ve Yatırım AŞ, Cengiz Makine, BİMSER, BİM ve HEKTAŞ gibi firmaların katılım sağladığı “Kariyer ve Mezun Günleri”, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarından yoğun ilgi gördü.