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EKONOMİ:
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“Köye Dönüş“ projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Köye Dönüş" projesi kapsamında 2019'da memleketine dönen 200 aileye nakliye yardımı yapıldığı bildirildi.

'Köye Dönüş' projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:50

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de önemli ölçüde göç alan iller arasında yer alan Kocaeli'de, memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere "Köye Dönüş" projesiyle nakliye yardımında bulunulduğu kaydedildi.

Köyüne dönmek için belediyeye başvuran ailelere yardım eli uzatıldığı aktarılan açıklamada, "200 aileye yapılan incelemeler sonrasında nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye desteğiyle 200 aile Kocaeli'den memleketlerine geri döndü." ifadeleri kullanıldı. 



AA
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Anahtar Kelimeler
YardımKöye Dünüş ProjesiKocaeli
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