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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ağustos ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.2 puan gerilerken, geçen aya göre 0.4 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 70.3 ile geçen yıla göre 0.8 puan gerilerken, geçen aya göre 0.3 puan arttı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:55

Kapasite kullanım oranlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hem Türkiye genelinde açıklanan rakamlar hem ilimiz verilerini incelediğimizde kapasite kullanım oranlarında aylık bazda ufak da olsa artışların devam ettiğini görüyoruz. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 62’si kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki aylık bu artışta otomotiv sektörünün yanında kimya, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz. İlimizin de öncü sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarındaki artışların, ağustos ayı ihracat rakamlarına da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.” dedi.

 

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, "Ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 13'ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 73'ünün istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 14'ünün ise istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir. Firmaların yüzde 20'si eylül ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 29'u siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 51'inde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 12'si dış siparişlerinin eylül ayında arttığını belirtirken, yüzde 16'sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 72’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır." dedi.

 

 

 

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