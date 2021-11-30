KSO Başkanı Zeytinoğlu, büyüme oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Üçüncü çeyrek büyümesinde, ihracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkıları öne çıkıyor. Alt kalemlerine baktığımızda, sanayi sektörü yüzde 10, imalat sanayi yüzde 9.4 ve hizmetler sektöründe yüzde 20.7’lik artışlar oldu. Hizmetler sektöründe gerçekleşen artışın, geçen yıldan kaynaklanan baz etkisini de içerdiğini biliyoruz. Bunula birlikte, inşaat sektöründe yüzde 6.7, tarımda ise yüzde 5.9’luk daralma var” dedi. Öncü göstergelere göre dördüncü çeyrekte de büyümenin devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Zeytinoğlu, yılın tamamının yüzde 10-12 civarında büyüme ile tamamlanabileceğini beklediklerini belirtti.

İTHALATTA GERİLEME

2021’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatının yüzde 25.6 arttığını, ithalatın ise yüzde 8.3 gerilediğini söyleyen Zeytinoğlu, “Bu yıl ihracatta, gemi hatlarında, konteyner tedariki ve özellikle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen rekorlar gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Döviz kurunun da ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz. Ancak son dönemde oluşan hızlı artışlar bizim istediğimiz bir durum değil. Burada öngörülebilir, istikrarlı bir kurun orta ve uzun vadede ihracatçıyı desteklemesi açısından değerli olduğunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca bu durumun Türkiye’den ithalat talebinde de bir yavaşlamaya neden olduğunu görüyoruz. Böylece net dış ticaretin büyümeye katkısı daha fazla oluyor” dedi.

İHRACATLA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Dördüncü çeyreğe de ihracata güçlü başlandığını söyleyen Zeytinoğlu, “Kasım ve aralık aylarında da ihracatta yeni rekorlar gerçekleştireceğimizi bekliyoruz. Arzumuz ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde” ifadelerini kullandı. Üçüncü çeyrekte yatırımlarda yüzde 2.4’lük gerileme olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 9.6 gerileme olurken, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 17.5’luk artış bizleri memnun etmiştir. Bu kalemdeki artışın, ekonomide sanayinin payının artması ve sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.