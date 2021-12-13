KSO Başkanı Zeytinoğlu, cari denge ve sanayi üretimini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatın katkısı ve hizmet gelirlerindeki artışla ekim ayında da cari fazla verildiğini memnuniyetle gördüklerini belirterek, “Ekim ayında cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. Cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 3.2 milyar dolarlık iyileşmede, ihracatın katkısıyla gerileyen dış ticaret açığı ve hizmetler dengesi kaleminin artan katkısının etkisini görüyoruz. Geçen yılın ekim ayında hizmetler dengesi kalemi 2 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı 3.9 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ise geçen yılın aynı ayında 1.3 milyar dolar açık verirken bu yıl 146 milyon dolar fazla verdi. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık ekim itibariyle 15 milyar 425 milyon dolara geriledi” dedi.





İYİLEŞME DEVAM EDECEK BEKLENTİSİ

Yıllık cari açıkta bir önceki aya göre gerilemenin 3.2 milyar dolar olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, kasım ayında da iyileşmenin devam edeceğini beklediklerini söyleyerek, “Kasımda ihracatımız tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Hizmet gelirlerinin de geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu değerlendirmelerine TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksi ile devam etti. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 8.5, aylık yüzde 0.6 arttı. Ekim ayında firmalarımızın çip ve konteyner sorunlarının devam etmesi nedeniyle aylık artışın sınırlı kaldığını görüyoruz. Kasım ayında hem kapasiteler hem ihracat performansımızın üretime de yansımalarının görüleceğini düşünüyoruz” dedi.





SEKTÖRLERİN KATKISI

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Aylık artışta sektörlerin katkısına baktığımızda, imalat sanayinin yüzde 0.7, ara mallarının yüzde 1.3, enerji sektöründen yüzde 1.4, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3.4’lük artış olmuş. Diğer taraftan sermaye malı üretiminde yüzde 5.2, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 2 ve yüksek teknolojili ürünler üretiminde yüzde 10.6’lık gerilemeler dikkat çekiyor. Bu kalemler geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret ettiğinden izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.







































