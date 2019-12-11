KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı Değerlendirmesi

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ekim ayında cari denge önceki aylara göre azalmasına karşın fazla vermeyi sürdürdü. Cari işlemler fazlası, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, yıllık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.” dedi.

Zeytinoğlu, bu gelişmede mevsimsel olarak zayıflayan turizm gelirleri ve artan dış ticaret açığının etkili olduğunu belirterek, “Geçen yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren dış ticaret dengesi bu yıl 924 milyon dolar açık verdi. Hizmetler gelirlerinin katkısı ise, geçmiş yılların üzerinde olmasına rağmen mevsimsel olarak yaz aylarının gerisinde kaldı. Önümüzdeki ay az da olsa cari fazla verebileceğini, aralık ayında ise artacağını tahmin ettiğimiz ithalat sebebiyle cari dengede açık verilebilir diye düşünüyoruz.” dedi.

Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayında doğrudan yatırımlardaki net girişler geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış olduğunu görüyoruz. Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar artış var.” dedi.



