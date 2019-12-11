Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayında doğrudan yatırımlardaki net girişler geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış olduğunu görüyoruz. Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar artış var.” dedi.
KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı Değerlendirmesi
Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ekim ayında cari denge önceki aylara göre azalmasına karşın fazla vermeyi sürdürdü. Cari işlemler fazlası, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, yıllık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.” dedi.
Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayında doğrudan yatırımlardaki net girişler geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış olduğunu görüyoruz. Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar artış var.” dedi.