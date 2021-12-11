KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11.2 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.9 puan, eylül ayına göre ise 0.2 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ekimde, yüzde 22.8 olarak gerçekleşti. Burada da 2020 yılı ekim ayına göre 2.9 puan iyileşme olurken, eylül ayına göre 0.2 puanlık bir artış olduğunu görüyoruz” dedi. Ekim itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısının 29 milyon 581 bin kişiye ulaştığını belirten Zeytinoğlu, istihdamdaki toparlanmanın olumlu ancak nüfusumuza oranla olması gereken seviyenin altında olduğunu söyledi.





İSTİHDAM EDİLENLER…

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Ekim ayı işgücü verilerinin detaylarına baktığımızda, eylül ayına göre çalışabilir nüfusun 84 bin kişi, işgücüne katılanların 104 bin kişi arttığını görüyoruz. Aylık olarak istihdam edilenler ise 180 bin kişi artmış. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda; tarım ve hizmetler sektöründe istihdam artışı olurken, inşaat ve sanayi sektöründe istihdam kaybı olmuş. Eylülden ekime tarımda 33 bin kişi, hizmetler sektöründe 211 bin kişi artış, inşaat sektöründe 4 bin kişi, sanayide ise 58 bin kişilik istihdam kaybı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.







































