Kso Başkanı Zeytinoğlu Kapasite Kullanım Oranlarını Değerlendirdi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre haziran ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı haziran ayında ilimizde yüzde 71.7 ile geçen aya göre 0.1 puan azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 77.6 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0.4 puan azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 1 puan arttı” dedi.





FİRMALARIN BEKLENTİLERİ…

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 21’i temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 63’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 23’ü dış siparişlerinin temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 61’nde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.



































































