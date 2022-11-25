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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin açıklamada bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

25 Kasım 2022 Cuma 14:14


Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu,“Kasım ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.9 ile ekim ayına göre 1 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2.2 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise kasımda yüzde 71.6 ile ekim ayına göre 0.4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan geriledi” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, kasım ayında kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının genel ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini söyledi. 


KOCAELİ FİRMALARI

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Kasım ayı anketine katılan firmaların yüzde 21’i aralık ayında iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 24’ü azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 55’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 19’u dış siparişlerinin aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 18’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.




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