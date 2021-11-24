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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Kapasite kullanımlarındaki artış memnuniyet verici

KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi, hem ülke genelinde hem de ilimizde kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Kapasite kullanımlarındaki artış memnuniyet verici

24 Kasım 2021 Çarşamba 12:46


T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  verilerine göre kasım ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 78.1 ile geçen yılın aynı ayına göre 2.3 puan, ekim ayına göre 0.1 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 71.5 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.7 puan, ekim ayına göre 0.2 puan arttı. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kasım ayında, hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de kapasite kullanım oranlarında artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Firmalarımızın gemi hatlarında, konteyner tedariki ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle üretimlerinde kısıtlamalara giderek kapasitelerinin altında çalıştıkları dönemde gerçekleşen bu seviyeyi olumlu değerlendiriyoruz. Kapasite kullanımlarındaki bu artışın, üretim ve ihracatta da yansımasını bekliyoruz” dedi. 


GENEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

KSO Başkanı Zeytinoğlu, kasım ayında kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının genel ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Kasım ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, aralık ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 22’si aralık ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 21’i dış siparişlerinin aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 19’u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 60’ında alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.















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