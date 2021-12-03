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KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kasım’da TÜFE aylık yüzde 3.51 artarak yıllık yüzde 21.31’e, ÜFE ise aylık yüzde 9.99 artarak yıllık yüzde 54.62’ye yükseldi. Geçen yıla göre bazın da yüksek olduğu bir ay olmasına rağmen döviz kurlarındaki artış sebebiyle bu yükselişleri gördük. Önümüzdeki bir iki ay daha kur artışlarının yansımalarıyla enflasyondaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi

03 Aralık 2021 Cuma 13:34


SEKTÖRLER…

Döviz kurlarındaki yükselişin maliyet enflasyonu uyardığını ve bunun ÜFE’ye daha hızlı yansıdığını belirten  Zeytinoğlu, “ÜFE kapsamında; sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine baktığımızda, imalat sanayinde aylık yüzde 9.55, yıllık yüzde 53.24, ara mallarında aylık yüzde 11.55, yıllık yüzde 63.12, sermaye mallarında aylık yüzde 7.91, yıllık yüzde 33.30, enerji sektöründe aylık yüzde 13.33, yıllık yüzde 90.34’lük artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi sektöründeki bu artışlar üreticilerimizi maliyet baskısıyla zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.









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