KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi

SEKTÖRLER…
Döviz kurlarındaki yükselişin maliyet enflasyonu uyardığını ve bunun ÜFE’ye daha hızlı yansıdığını belirten Zeytinoğlu, “ÜFE kapsamında; sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine baktığımızda, imalat sanayinde aylık yüzde 9.55, yıllık yüzde 53.24, ara mallarında aylık yüzde 11.55, yıllık yüzde 63.12, sermaye mallarında aylık yüzde 7.91, yıllık yüzde 33.30, enerji sektöründe aylık yüzde 13.33, yıllık yüzde 90.34’lük artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi sektöründeki bu artışlar üreticilerimizi maliyet baskısıyla zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.