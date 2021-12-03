KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kasım’da TÜFE aylık yüzde 3.51 artarak yıllık yüzde 21.31’e, ÜFE ise aylık yüzde 9.99 artarak yıllık yüzde 54.62’ye yükseldi. Geçen yıla göre bazın da yüksek olduğu bir ay olmasına rağmen döviz kurlarındaki artış sebebiyle bu yükselişleri gördük. Önümüzdeki bir iki ay daha kur artışlarının yansımalarıyla enflasyondaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.