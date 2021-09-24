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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayideki artış memnuniyet verici

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eylül ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi, sanayideki artışı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayideki artış memnuniyet verici

24 Eylül 2021 Cuma 11:44

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre eylül ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı eylül ayında ilimizde yüzde 71.3 ile geçen aya göre 0.3 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1.7 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 78.1 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 1 puan, geçen yılın aynı ayına göre 3.5 puan arttı. Pandemi etkisi olmayan 2019 yılına göre kıyasladığımızda ise Türkiye genelinde 1.8 puan, ilimizde ise 0.8 puan artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz” dedi.

 

YÜZDE 63’Ü ARTIŞ BİLDİRDİ

Kapasite kullanımlarındaki artışın, üretim ve ihracata da yansımalarını beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 63’ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda; otomotiv, kimya, metal ve makine sektörleri kapasite kullanım oranlarında artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

 

DIŞ SİPARİŞ MİKTARI

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Eylül ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ekim ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 24’ü iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 23’ü azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 53’ünde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 14’ü dış siparişlerinin ekim ayında arttığını belirtirken, yüzde 19’u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 67’sinde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.

 





AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

 

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