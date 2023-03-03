KSO Başkanı Zeytinoğlu şubat enflasyonunu değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, enflasyonda kasım itibariyle başlayan baz etkisinin şubatta da devam ettiğini söyleyerek, “Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 3.15 artarak yıllık yüzde 55.18’e, ÜFE ise aylık yüzde 1.56 artarak yıllık yüzde 76.61’e geriledi. ÜFE’de şubat ayında gerçekleşen aylık artışın geçen yılın gerisinde kalmasından, yıllık ÜFE’nin geçen aya göre 9.85 puan gerilediğini görüyoruz” dedi.





ALT KALEMLER

Zeytinoğlu, “Bununla birlikte, ÜFE’deki aylık artış ocak ayına göre de yavaşladı. Şubatta da döviz kurlarında hızlı bir artış olmaması ve dünyada enerji fiyatlarındaki yavaşlama ÜFE’deki artışın hız kesmesini destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda; aylık bazda elektrik gaz buhar sektöründe yüzde 6.78, enerji sektöründe yüzde 4.47’lik gerilemeler görüyoruz. Mart itibariyle sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimin de önümüzdeki ay yansımalarının görülebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



