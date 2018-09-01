KSO Başkanı Zeytinoğlu: TL’nin cazibesi daha da artırılmalı

Zeytinoğlu konuşmasının devamında, “Alınan tedbirlerle birlikte Merkez Bankasının önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdan çıkacak kararların, piyasa dengelerinin kurulmasında daha da önem kazandığını” vurguladı.
Üç ay süreyle uygulanacak olan düzenlemeyle; Türk Lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu. 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranı yüzde 3'e indirildi ve 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.
Dolar mevduatlarında ise; 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseltildi. Vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 16'ya çıkarıldı. Vadesiz veya 6 aya kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13'lük oranda ise değişiklik yapılmadı.
-Zeytinoğlu KOBİ destek projesinin yeniden başlamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu
KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirten Zeytinoğlu, “KOBİ’leri rahatlatmaya yönelik devam eden teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Geçen yıl iki banka ile yürütülen program bu yıl sekiz banka ile yürütülecek. Bu uygulama ile KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek. Nefes Kredisinin devamı niteliğinde olan bu uygulama reel sektör ve finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir proje.” dedi.
KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85, yıllık faiz yüzde 22 oranında. Bir KOBİ, azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak.