KSO Başkanı Zeytinoğlu: TL’nin cazibesi daha da artırılmalı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TL mevduat hesaplarından az, döviz mevduat hesaplarından daha çok vergi alınmasına yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde döviz kurlarındaki dalgalanmanın giderilmesi ve TL’nin cazibesinin artırılmasına yönelik tüm önlemleri desteklediklerini söyledi.

“Vadeli TL mevduatlar için vergi oranı düşürülürken, döviz vadeli mevduatlarda vergi oranının artırılmasının, dolarizasyonu önlemeye ve Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik etmeye yönelik bir önlem olduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu: “Kur dalgalanmasının ardından hükümetimiz tarafından TL’yi korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan hamleleri olumlu buluyoruz. Bu adımların sanayicilerimizin kur dalgalanmaları sebebiyle yaşadıkları olumsuz etkileri azaltacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bu durum TL hesapları için, ele geçecek net faiz geliri yükseleceğinden dolayı mevduatları artırabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu konuşmasının devamında, “Alınan tedbirlerle birlikte Merkez Bankasının önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdan çıkacak kararların, piyasa dengelerinin kurulmasında daha da önem kazandığını” vurguladı.

Üç ay süreyle uygulanacak olan düzenlemeyle; Türk Lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu. 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranı yüzde 3'e indirildi ve 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

Dolar mevduatlarında ise; 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseltildi. Vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 16'ya çıkarıldı. Vadesiz veya 6 aya kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13'lük oranda ise değişiklik yapılmadı.

-Zeytinoğlu KOBİ destek projesinin yeniden başlamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu

KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirten Zeytinoğlu, “KOBİ’leri rahatlatmaya yönelik devam eden teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Geçen yıl iki banka ile yürütülen program bu yıl sekiz banka ile yürütülecek. Bu uygulama ile KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek. Nefes Kredisinin devamı niteliğinde olan bu uygulama reel sektör ve finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir proje.” dedi.

KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85, yıllık faiz yüzde 22 oranında. Bir KOBİ, azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak.