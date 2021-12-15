KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Bütçe Değerlendirmesi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kasım ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Kasım ayında bütçe gelirleri 167.76 milyar TL, bütçe giderleri 135.76 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasım ayı bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.9 artış olurken, giderlerde yüzde 40.9 oranında artış gerçekleşti. Kasım ayında bütçe 32 milyar TL fazla verdi. 2021 yılı ocak-kasım döneminde ise bütçe 46,5 milyar TL açık verdi. Kasım ayı bütçe performansımızı olumlu değerlendiriyoruz” dedi.





VERGİ GELİRLERİ…

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, 2021 yılı kasım ayı vergi gelirleri tahsilatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak 148.8 milyar TL olduğunu belirterek, “Vergi gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında; pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte, geçici vergi ödemelerindeki artış ve kurumlar vergisi oranının arttırılmasına bağlı olarak kurumlar vergisi gelirinin öne çıktığını görüyoruz. Bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirleri olarak; gelir vergisinde yüzde 53.7’lik ve kurumlar vergisinde yüzde 88.8’lik artışlar gerçekleşirken, dövizdeki artışa bağlı olarak ithalden alınan KDV’deki artışın kasım ayında da sürdüğü görülmektedir” ifadelerini kullandı.































