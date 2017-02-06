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KSO'dan Tanıtım Semineri

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 10 Şubat 2017, Cuma günü “Cazibe Merkezleri Programı (CMP)” hakkında düzenleyeceği bir tanıtım seminerine ev sahipliği yapacaktır.

KSO'dan Tanıtım Semineri

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:10

Cazibe Merkezleri Programı’nın amacı ülkemizin doğusunda yer alan 23 ile yapılacak yeni yatırımlar ile yatırım süreci devam eden veya yarım kalmış ya da tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet gösteremeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayi tesisleri yatırımlarına teknik ve mali destekler sağlanmasıdır. Seminere katılım için aşağıda linki yer alan online formun doldurulması gerekmektedir.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Yatırımların teşvik edildiği 23 il

* Adıyaman

* Ağrı

* Ardahan

* Batman

* Bayburt

* Bingöl

* Bitlis

* Diyarbakır

* Elazığ

* Erzincan

* Erzurum

* Gümüşhane

* Hakkari

* Iğdır

* Kars

* Malatya

* Mardin

* Muş

* Siirt

* Şanlıurfa

* Şırnak

* Tunceli

* Van

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan destekler ve şartları hakkında bilgilendirme duyurumuz:https://groups.google.com/d/msg/marka_kocaeli_ozelsektor/tHPRK0LwJa0/45-s__ztAAAJ

Duyuru: http://uye.kosano.org.tr/egitimicerik.asp?PID=235

Seminere katılım bildirimi için online form:http://uye.kosano.org.tr/egitimbasvuru.asp?PID=235

Etkinlik tarihi

10 Şubat 2017, Cuma

Etkinlik saati

15.00 – 17.30

Etkinliğin yeri

Kocaeli Sanayi Odası Hizmet Binası

(Ulaşım için: http://kosano.org.tr/iletisim-bilgileri/)

Konuşmacılar
  • T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Ömer BİLEN
  • Türkiye Kalkınma Bankası yetkilileri

Seminer hakkında daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Dila Denizhan Cengiz

Tel: (262) 315 80 55

e-posta: dila@kosano.org.tr

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