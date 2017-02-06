KSO'dan Tanıtım Semineri

Cazibe Merkezleri Programı’nın amacı ülkemizin doğusunda yer alan 23 ile yapılacak yeni yatırımlar ile yatırım süreci devam eden veya yarım kalmış ya da tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet gösteremeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayi tesisleri yatırımlarına teknik ve mali destekler sağlanmasıdır. Seminere katılım için aşağıda linki yer alan online formun doldurulması gerekmektedir.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Yatırımların teşvik edildiği 23 il * Adıyaman * Ağrı * Ardahan * Batman * Bayburt * Bingöl * Bitlis * Diyarbakır * Elazığ * Erzincan * Erzurum * Gümüşhane * Hakkari * Iğdır * Kars * Malatya * Mardin * Muş * Siirt * Şanlıurfa * Şırnak * Tunceli * Van Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan destekler ve şartları hakkında bilgilendirme duyurumuz:https://groups.google.com/d/ msg/marka_kocaeli_ozelsektor/ tHPRK0LwJa0/45-s__ztAAAJ Duyuru: http://uye.kosano.org.tr/ egitimicerik.asp?PID=235 Seminere katılım bildirimi için online form:http://uye.kosano.org.tr/ egitimbasvuru.asp?PID=235 Etkinlik tarihi 10 Şubat 2017, Cuma Etkinlik saati 15.00 – 17.30 Etkinliğin yeri Kocaeli Sanayi Odası Hizmet Binası (Ulaşım için: http://kosano.org.tr/iletisim- bilgileri/) Konuşmacılar T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Ömer BİLEN

Türkiye Kalkınma Bankası yetkilileri Seminer hakkında daha fazla bilgi ve sorularınız için: Dila Denizhan Cengiz Tel: (262) 315 80 55 e-posta: dila@kosano.org.tr