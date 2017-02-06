Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Yatırımların teşvik edildiği 23 il
* Adıyaman
* Ağrı
* Ardahan
* Batman
* Bayburt
* Bingöl
* Bitlis
* Diyarbakır
* Elazığ
* Erzincan
* Erzurum
* Gümüşhane
* Hakkari
* Iğdır
* Kars
* Malatya
* Mardin
* Muş
* Siirt
* Şanlıurfa
* Şırnak
* Tunceli
* Van
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan destekler ve şartları hakkında bilgilendirme duyurumuz:https://groups.google.com/d/
msg/marka_kocaeli_ozelsektor/ tHPRK0LwJa0/45-s__ztAAAJ
Duyuru: http://uye.kosano.org.tr/
egitimicerik.asp?PID=235
Seminere katılım bildirimi için online form:http://uye.kosano.org.tr/
egitimbasvuru.asp?PID=235
Etkinlik tarihi
10 Şubat 2017, Cuma
Etkinlik saati
15.00 – 17.30
Etkinliğin yeri
Kocaeli Sanayi Odası Hizmet Binası
(Ulaşım için: http://kosano.org.tr/iletisim-
bilgileri/)
Konuşmacılar
- T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Ömer BİLEN
- Türkiye Kalkınma Bankası yetkilileri
Seminer hakkında daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Dila Denizhan Cengiz
Tel: (262) 315 80 55
e-posta: dila@kosano.org.tr
KSO'dan Tanıtım Semineri
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 10 Şubat 2017, Cuma günü “Cazibe Merkezleri Programı (CMP)” hakkında düzenleyeceği bir tanıtım seminerine ev sahipliği yapacaktır.