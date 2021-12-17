KSO’dan Üyeleri İçin Önemli Webinar





T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması hakkında Kocaeli Sanayi Odası (KSO) üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla KSO ve KPMG Türkiye işbirliğiyle bilgilendirme webinarı düzenlendi. Webinara; KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı-Şirket Ortağı Murat Palaoğlu, KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü Zahide Demir, KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Kıdemli Müdürü Özlem Yorulmaz, KPMG Türkiye Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı Murat Sedef ile KPMG Türkiye Teknoloji Hizmetleri Müdürü Merve Mesce katılım sağladı.





2020’DE HAYATA GEÇTİ

GEKAP genel bilgilendirme, beyan uyum süreçleri, GEKAP dijital çözümler ve uygulamalara ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı webinara KSO üyeleri ilgi gösterdi. Webinarın açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreteri Turabi şunları söyledi: “Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kısaca GEKAP olarak ifade edilen ‘geri kazanım katılım payı’ beyan ve ödeme yükümlülüğü, 10 Aralık 2018 tarihinde kanunun ekindeki listede yer alan ürünleri, piyasaya süren üretici ve ithalatçılar ile ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 itibariyle hayata geçti.





CEZALARLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN…

GEKAP’a ilişkin olarak 31 Aralık 2019’da yönetmelik, 5 Şubat 2020’de genelge ve son olarak 7 Şubat 2020’de uygulama usul ve esasları yayımlandı. Yayımlanan bu yönetmelikle birlikte, anlaşılması ve yorumlanması konularında zorlu bir süreç başladı. Dolayısıyla, firmalarımızın cezalarla karşılaşmamak adına konuyu tüm detaylarıyla öğrenmeleri son derece önemli hale geldi.





ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK

Bu süreçte biz de oda olarak firmalarımızın yönetmelikle ilgili yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalarda bulunduk. Bu kapsamda, KSO-EBSO-İSO ile birlikte GEKAP çalışma grubu komiteleri kurduk. Komite çalışmalarımızın sonucunda tespit ettiğimiz konuları Bakanlığa ve TOBB’a ilettik. Ayrıca, GEKAP kapsamında üç aylık dönemlerde verilmesi gereken beyanname süresinin yıllık olmasını talep ettik. Düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarıyla da firmalarımızı desteklemeye devam ediyoruz.” Açılış konuşmasının ardından uzman isimler GEKAP uygulamaları hakkında detaylı bir sunum yaparak, merak edilen soruları yanıtladı.