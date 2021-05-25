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EKONOMİ:
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KTO BAŞKANI ÖZTÜRK ‘’İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇILMALIDIR’’

Körfez Ticaret Odası komite toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi nedeni ile toplantılarını online gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Mayıs Ayı komite toplantısını gerçekleştirdi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK ‘'İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇILMALIDIR''

25 Mayıs 2021 Salı 17:20

  Toplantıda sektöre yönelik açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk inşaat sektörünün zor durumda olduğunu, inşaat malzemelerine yapılan zamların sektörü zora soktuğunu ve sektörü yavaşlattığını dile getirirken,  inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları komite olarak detaylı olarak inceleyerek konunun takipçisi olacağız’ ’dedi.

ÖZTÜRK ‘’ İNŞAAT MALZEMELERİNDE ARTIŞLAR % 140’LARA ULAŞMIŞ DURUMDADIR

Körfez Ticaret Odası Başkanı Öztürk ‘’ konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Son dönemlerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden malzemelerdeki aşırı fiyat artışları ve çimento, beton, demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler almaktayız. Çimento ve demir başta olmak üzere,  son yapılan zamlar ile birlikte inşaat demirinde % 120, tavan profilinde % 140, TU profilinde % 122 ve sandviç panelde ise % 114’e varan zamlar yapılmış durumda. Birçok malzemede fiyat artışı % 140’lara ulaşmış durumda ve de tedarik sorunu yaşanmakta. Devlet veya özel sektöre taahhüt edilen tutarlar sürdürülebilir tutulamadığından ve nihai alıcının yüksek rakamlarla karşılaşmasından dolayı işletmelerimizin piyasada tutunma gücü zayıflamakta ve taahhütlerini yerine getirememektedirler. Bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmaktadır’’ dedi.

DENGELİ BİR PİYASA OLUŞMALI

Toplantıda açıklamalarına devam eden Öztürk ‘’sektörde dengeli bir piyasanın oluşturulması ve sağlam bir mekanizmanın kurulması özellikle bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Dövizin artışıyla oluşan zamlar, yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmiş durumdadır. Meslek Komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini daha önce yetkililere ilettik. Ve konu ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir’ ’dedi.

 

 

 

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