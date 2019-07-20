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EKONOMİ:
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KTO'da istişare toplantıları devam ediyor

Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli kurum ve kuruluşlardan misafirleriyle görüş alış verişine devam ediyor

KTO'da istişare toplantıları devam ediyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:57

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya ve Yusuf Ziya Uludüz, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen misafirlerini ağırlamaya devam etti.

YOĞUN MİSAFİR TRAFİĞİ

Kentin başta ekonomi olmak üzere, iş dünyasını ilgilendiren konularının masaya yatırıldığı görüşmelerde, işbirliği fırsatları da değerlendirildi. Bu kapsamda KOTO’ya konuk olan; Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Hayri Beşer, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Başkan Yardımcısı – A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Şeyhoğlu, Kadriye Karademir, Kocaeli Gazetesi Genel Müdürü Erkan Ünal, TRT Kocaeli Temsilcisi Halit Yılmaz, Vakıfbank Bölge Müdürü Gökhan Uyan, İzmit Ticari Şubesi Müdürü Cenap Şen, Akbank İzmit Şubesi KOBİ Müşteri Yönetici Yardımcısı Sevin Günay Karadeniz, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Genel Sekreteri Dr. Murat Berberoğlu, İş Bankası Bölge Müdürü Serkan Özlü, Derince 2. Noteri Mustafa Uçanoğlu, Dünya Göz Hastanesi Müdürü Sevim Aydın, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve yönetimi, misafirperverlikleri dolayısıyla Oda heyetine teşekkür etti.

İŞ DÜNYASI İÇİN FAYDALI İŞBİRLİKLERİ

Görüşmelerin ve görüş alışverişlerinin KOTO’nun çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası’nın kentin tüm dinamiklerini buluşturan bir üs olma özelliği bulunuyor. Burada ekonomi temelinde kentimizin ufkunu genişleten görüşmeler gerçekleştiriyor, iş dünyamız adına faydalı işbirliklerini hayata geçiriyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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