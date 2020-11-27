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EKONOMİ:
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KTO’da Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Körfez Ticaret Odası Kasım Ayı Meclis toplantısı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan Meclis toplantısında ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı. Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor.

KTO'da Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

27 Kasım 2020 Cuma 09:10

 ÖZTÜRK’TEN KARABAĞ’IN KURTULUŞU VE İZMİR DEPREMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Toplantıda ay içindeki faaliyetlerini anlatan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İzmir Depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken Azerbaycan’ın Karabağ kentinin Ermenistan işgalinden kurtuluşu ve ekonomik göstergeler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. KOMİTELER SUNUMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Körfez Ticaret Odası Kasım Ayı meclis toplantısında konuşan komite üyeleri pandemi süresinde sahada yaşanan problemler ile ilgili bilgiler aktardılar. Bu kapsamda 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar-imar yönetmelik çalışmaları, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Fatoş Durak- etkili iletişim teknikleri eğitimi, Oda Genel Sekreteri Berat Nas ise lojistik çalıştayı ve e-ticaret çalışmaları Hakkında sunumlar gerçekleştirdiler. Pandemi süresince toplantıların webinar üzerinden yapılması ile ilgili konuşan Meclis Başkanı Güngör Ayhan ‘’ yaşadığımız süreçte pandemi tedbirleri kapsamında maalesef toplantılarımızı webinar üzerinden yapıyoruz. Umarız bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak bundan sonraki toplantılarımızı yüzyüze yapabiliriz’’ dedi. 
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