EKONOMİ:
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Liseliye Ayda Bin TL!

Özel meslek liselerinde okuyan öğrenciler üretim yaparak, saatte 11 lira kazanacak. Böylece eğitim görürken ayda bin lira maaş imkanı olacak. Yaz tatillerinde ve yarıyıl tatilinde çalışan da toplam 6 bin 688 lira alacak.

Liseliye Ayda Bin TL!

09 Şubat 2017 Perşembe 10:50

 Çalışma hayatının liderleri liseliler olacak. Meslek lisesinde okuyan öğrenciye saat başı 11 liradan aylık bin lira maaş bağlanacak. Yeni model ile maddi sorun yaşayan öğrencilerin çalışmak için okulu bırakmaları gerekmeyecek, sektör ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak. 

BÖLÜMLER BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim yapılmasının önü açıldı. Yeni düzenleme ile öğrenciler, laboratuvar ve atölyelerde ürettikleri malın satışından para kazanabilecek. Öğrenciye çalıştığı saat başına 11 lira ödeme yapılacak. Öğrenci hafta içi günlerde en fazla 3 saat, cumartesi günleri ise en fazla 8 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat çalışabilecek. Buna göre; öğrenci eğitim görürken ayda bin lira maaş alabilecek. Tatilde de çalışan bir öğrenci ise toplam 6 bin 688 lira ücret alabilecek. Öğrencilere ürettiğini satma imkanı verilen alanlar; biyomedikal, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, hayvan yetiştiriciliği, kimya, makine, matbaa, metal, mobilya, motorlu araçlar, tarım, yenilenebilir enerji, tekstil, tesisat, bilişim, gemi yapımı, inşaat, kuyumculuk, metalürji, plastik, raylı sistemler, seramik cam, tarım ve uçak bakımı olarak belirlendi.
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