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MARSİAD'dan KOTO'ya Ziyaret!

MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş KOTO Başkanı Necmi Bulutu makamında ziyaret ederek görevinde kolaylık ve başarılar diledi.

MARSİAD'dan KOTO'ya Ziyaret!

02 Şubat 2017 Perşembe 13:29

Ziyarette Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ziyarette MARSİAD’ın 3 projesi ile ilgili Dosyayı Başkan Necmi Buluta teslim eden ODABAŞ, organik ve doğal tarım geri dönüşümlü entegre üretim projesi ile Türkiye’ye yaklaşık 100 Milyar dolar ihracat ve yaklaşık 5 Bilyon kişiye istihdam sağlanabileceğini,

Kobi Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile 50 Milyar dolar ihracat ve yaklaşık 500.000 kişiye istihdam sağlanabileceğini,Fındık Projesi  ile 50 Milyar dolar ihracat ve yaklaşık 1 Milyon kişiye istihdam sağlanabileceğini anlattı.

Ayrıca Fındık projesi kapsamında ürettikleri 41 çeşit üründen, basında yer alan yabancı markaya alternatif ürettikleri çikolatalı fındık kreması ve fındıklı pişmaniyeyi hediye ederek  ürünlerimiz hem katkısız ve hem de malum markadan %25 daha ucuza satılmaktadır, biz bu proje ile binlerce girişimcimizin ufkunu açtık diyerek, Biz yıllardır Dünya fındığının %75 ini üretip tüm fındığımızı satarak 2.5 Milyar dolar ihracat yaparken, o yabancı firma, sadece o malum üründen 12.5 Milyar dolar ihracat yapıyor, fındığımızın ¼ ünden bu ihracat yapılırken, bizim 41 çeşit ürünü katma değerli ürün olarak ihraç ederek 50 Milyar dolar ihracat yapamamamız için tek bir neden var, Devletin bize sahip çıkmamasıdır diyerek, Bu projeler hayata geçtiği takdirde ülkede terör,işsizlik, ve mega kentlerdeki yoğunluk problemleri kökünden çözüldüğü gibi İnsanlarımzın maaş ve gelirleri en az iki katına çıkacağını ifade etti.

 Ziyaret için teşekkür eden Başkan Bulut Kocaeli Ticaret odası olarak her konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Aynı zamanda odanın bir üyesi olduğunu ifade eden ODABAŞ hem üye olarak ve hem de MARSİAD olarak kendilerinin de her konuda desteğe hazır olduklarını ifade ederek biz Sivil toplum olarak samimi ve ciddi dayanışma içinde olduğumuz takdirde hiçbir siyasi iktidar önümüzü tıkayamaz dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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