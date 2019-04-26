Match Group’tan Erbil’e 10 milyon dolarlık yatırım!

Geçen haftalarda Irak Erbil’de ticaret yapmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için Gebze Ticaret Odası heyeti ile birlikte ekonomi gezisine katılan Match Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirtaş, Gebze’deki iştirakçiler ile birlikte Erbil’e 10 Milyon Dolarlık tekstil yatırımı yapacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Erbil Ticaret Odası ile Gebze Ticaret Odası’nın kardeş oda protokolü imzalaması Gebze ve Erbil arasındaki ticareti güçlendireceğini söyleyen Demirtaş, ‘Erbil’de imzalanan ticaret protokolü Gebze’de ticaret yapan bizim gibi yatırımcıların elini güçlendirmiştir. Bundan sonra Erbil’de iştirakçilerimiz ile birlikte yapacağımız ticaretin alt yapısının hazırlanmasını MatchGroup üstlenecektir. Orada yapacağımız ticaretin akabinde Erbil’de bulunan yatırımcıları da bölgemize çekerek ekonomimize katkı sağlayacağız. GTO Yönetim Kurulu Başkanımız Nail Çiler’in öncülük ettiği ticaret protokolü Erbil’deki yatırımcılara da güven vermiştir’ dedi.

KRİZE İNAT YATIRIMA DEVAM

Kriz ortamını fırsata çevirdiklerine dikkat çeken Demirtaş, ‘Ülkemizde kriz var diye, yerimizde oturacak değiliz. Ülke ekonomimize nasıl katkı sağlarız, biz onun derdindeyiz. Ülkemizin üzerinde dolaşan kara bulutlar elbette ki en kısa zamanda dağılacaktır. O zaman ülkesini düşünen insanlar olarak vicdanımız rahat olacaktır. Evet Erbil’e 10 milyon dolarlık tekstil yatırımı yapacağız. Alt yapımızı hazırlıyoruz. Oradaki yatırımımızın ardından Erbil’deki yatırımcılar ile birlikte bölgemizde birlikte yatırım yapacağız. Erbil’deki görüşmelerde Iraklıların Türkiye’ye bakış açıları değişmiştir. Ülkemizi en iyi şekilde orada temsil ettik ve güven verdik. Başta GTO Başkanımız Nail Çiler olmak üzere ziyarette ülkemizi temsil eden iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelişmelerden bölgemizi de haberdar edeceğiz ve gelişmelere hep beraber şahit olacağız’ dedi.